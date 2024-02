Na noite deste sábado (03/02) colunista e empresário Willian Roggles recebeu amigos e imprensa na fazenda da Vovó em São José dos Campos para comemorar seu aniversário com tema de pura animação e com decoração de carnaval com muita alegria e ao som da cantora Sara Braz Campeã Brasileira KWC 2023-Campeonato Mundial de karaokê. Confira quem passou por lá nós clicks do Fotógrafo Gilberto Freitas

