Cisco é a melhor empresa para funcionários LGBTQI+ trabalharem no país, segundo ranking do GPTW

A Cisco foi eleita a melhor empresa para funcionários LGBTQI+ trabalharem no Brasil, segundo ranking do Great Place to Work (GPTW). A empresa foi considerada a que adota as melhores práticas de inclusão, qualificação e reconhecimento para estes funcionários no País. A divulgação ocorreu no último dia 18 de junho, quando o GPTW revelou o ranking com as 10 mais bem colocadas, entre 93 empresas pesquisadas em todo o país. No início do mês a Cisco já havia sido reconhecida como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil no âmbito étnico-racial.

O prêmio surge como um reconhecimento às práticas e códigos de conduta da Cisco, que buscam criar um ambiente naturalmente acolhedor, diverso e inclusivo para todos os funcionários. No ano passado, a empresa lançou a comunidade Cisco Pride Brasil, que visa conectar e ouvir colaboradores, amigos e aliados LGBTQI+ e torná-los porta-vozes internos e externos, aumentando a conscientização interna e sensibilização à causa no Brasil.

“Receber este prêmio é uma grande alegria e nos traz a responsabilidade de continuar investindo para que a Cisco seja uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva para todos. O Cisco Pride representa a comunidade LGBTQIA+ e aliados dentro da empresa e trabalhamos para fomentar um ambiente de acolhimento com o apoio da liderança da Cisco”, afirma Tatiana Gasparotto, gerente de programas para Canais para América Latina e co-líder do Cisco Pride no Brasil.

“Somos apaixonados por preservar uma cultura positiva e garantir que cada pessoa seja tratada com respeito e dignidade. Este é um dos nossos objetivos mais preciosos”, destaca Nayana Pita, diretora de Recursos Humanos da Cisco do Brasil.

O ranking completo do GPTW LGBTQI+ pode ser encontrado em https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/.

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é a líder mundial em tecnologia que tem feito a internet funcionar desde 1984. Seus colaboradores, produtos e parceiros ajudam a sociedade a se conectar com segurança e a aproveitar hoje as oportunidades digitais do futuro.

