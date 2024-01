SIATT anuncia plano de expansão e reestruturação estratégica

A SIATT, empresa brasileira líder em Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico, anunciou uma ampla reestruturação e expansão de suas instalações, um novo marco na sua trajetória de desenvolvimento e inovação tecnológica. A ampliação, que deve ser concluída em dois anos, é resultado da parceria estratégica com o Grupo EDGE, um conglomerado estatal dos Emirados Árabes Unidos, que desde setembro integra o quadro acionário da SIATT.

A sede da empresa será mantida em São José dos Campos, um dos principais polos tecnológicos do Brasil. As atividades que hoje operam no Parque de Inovação Tecnológica (PIT) serão transferidas para uma área próxima à Rodovia Presidente Dutra, no bairro Limoeiro, ampliando suas instalações físicas de 1.000 metros quadrados para cerca de 7.000 metros quadrados. Este novo prédio abrigará as áreas Administrativas, de Engenharia e de Produção.

Durante esse processo, o número de postos de trabalho na empresa quase dobrará, atingindo mais de 200 funcionários diretos. A maioria destes profissionais será composta por talentos altamente qualificados e com formação universitária.

Estima-se ainda que serão gerados mais de 600 empregos indiretos entre prestadores de serviços, empresas parceiras e fornecedores.

O CEO e cofundador da SIATT, Rogerio Salvador, disse que a reestruturação e expansão da SIATT são passos fundamentais para atender às crescentes demandas e desafios do mercado.

“Nossa expansão em São José dos Campos representa um marco significativo em nosso compromisso com o avanço de sistemas de alta tecnologia e armas inteligentes. Com o apoio da EDGE, não estamos apenas expandindo nossas capacidades, mas também criando oportunidades de trabalho para talentos locais e impulsionando o crescimento econômico. Esperamos ansiosamente pelas oportunidades que essa expansão nos proporcionará para aprimorar ainda mais nossas ofertas e capacidades, impulsionando a inovação e o crescimento de nossa empresa, da nossa região e do nosso país”, disse Salvador.

Rogerio Salvador, CEO e cofundador da SIATT-Foto: Divulgação/SIATT

O anúncio do plano de expansão da SIATT foi feito durante uma visita de uma delegação constituída por representantes do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São José dos Campos à sede do Grupo EDGE em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A agenda de quatro dias incluiu uma série de reuniões com os líderes do Grupo e outras partes interessadas importantes de Abu Dhabi, com o objetivo de fortalecer a cooperação e facilitar possíveis parcerias estratégicas futuras.

Para Hamad Al Marar, presidente do cluster de Mísseis e Armas do Grupo EDGE, a expansão das instalações da SIATT em São José dos Campos é uma prova do papel fundamental da EDGE na promoção do crescimento da empresa brasileira. “Essa transformação não apenas reforça as capacidades da SIATT, mas também serve como um catalisador para o desenvolvimento econômico, que deve gerar muitas centenas de oportunidades de empregos diretos e indiretos. Isso ressalta nosso compromisso inabalável com a inovação tecnológica e a prosperidade dos parceiros e das comunidades com as quais nos envolvemos”, afirmou.

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, destacou os impactos positivos da iniciativa para a cidade. “Tenho o prazer de testemunhar a expansão da SIATT em São José dos Campos, que é um testemunho da crescente estatura da cidade como um centro de tecnologia avançada e defesa. Esse desenvolvimento não apenas significa crescimento econômico para nossa comunidade e região, mas também apresenta uma série de oportunidades para os profissionais locais contribuírem com sua experiência em projetos de alta tecnologia.”

Sobre a SIATT

Com sede em São José dos Campos (SP), um dos principais polos tecnológicos do Brasil, a SIATT (Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico) possui uma equipe de profissionais altamente capacitados, comprometidos com a inovação e o desenvolvimento tecnológico do Brasil.

Certificada como EED (Empresa Estratégica de Defesa) pelo Ministério de Defesa do Brasil, possui um longo histórico de projetos bem-sucedidos em colaboração com a Marinha e o Exército.

É uma empresa que projeta, desenvolve e fabrica Sistemas Integrados com alto valor tecnológico visando atender os mercados nacional e internacional, com desenvolvimento tecnológico agregado de última geração em setores estratégicos.

Sobre o Grupo EDGE

Com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o Grupo EDGE é um dos principais conglomerados de tecnologia avançada do mundo, estabelecido para desenvolver soluções para a Defesa. Suas atividades concentram-se principalmente em quatro clusters: Plataformas e Sistemas, Mísseis e Armas, Guerra Eletrônica e Tecnologias Cibernéticas, e Comércio e Apoio a Missões. Em setembro, o grupo anunciou participação na SIATT, visando o desenvolvimento de soluções inteligentes de Defesa para o Brasil e o mundo.