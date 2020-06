Portugal é o primeiro país Europeu a receber o Selo ‘Safe Travels’ do World Travel & Tourism Council.

Este selo visa reconhecer destinos que cumprem protocolos de saúde e higiene alinhados com os Protocolos de Viagens Seguras emanados pelo WTTC, ajudando, sobretudo, a instigar a confiança nos consumidores, de modo a que estes sintam que podem viajar em segurança assim que as restrições forem levantadas.

Portugal

Para a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, “Portugal foi pioneiro no lançamento do selo Clean&Safe. Este selo do WTTC vem premiar o esforço que foi feito por todos. O melhor destino do mundo é também entendido como o mais seguro a nível mundial.”

World Travel & Tourism Council

O WTTC publicou também orientações para outros setores, incluindo restauração, comércio de rua, aviação, aeroportos, centros de congressos, de reuniões e eventos.

‘SAFE TRAVELS’

Além de distinguir destinos, o WTTC está também a promover um selo que reconhece o compromisso com a segurança pelas empresas, selo que pode ser obtido através do site do WTTC, https://wttc.org/COVID-19/SafeTravels-Stamp-and-Assets.

Imagem de Smirre por Pixabay