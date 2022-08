Por que assistir pessoas jogando online pode ser tão divertido?

O setor de games está em um auge incontestável. Além da indústria de jogos estar faturando muito alto, uma vertente desse meio tem se destacado e atraído milhões de pessoas.

São as lives (ou transmissões ao vivo) de influenciadores digitais que jogam determinados títulos famosos, como GTA, Free Fire, LoL, e muitos outros. Isso acabou fazendo com que empresas muito grandes entrassem no ramo, a fim de ter sua marca divulgada.

Algumas dessas empresas que têm investido no patrocínio de influenciadores de games, são os cassinos online. Além de ter a sua marca estampada em alguns momentos das lives ao vivo, alguns jogos são utilizados pelos jogadores de maneira prática, mostrando para a audiência como funcionam, divulgando os produtos da casa de apostas online.

Vantagens para os telespectadores das lives

Ainda sobre a parceria do setor de apostas online com o setor de jogos, vale ressaltar que os influenciadores que assinam contratos com as casas de apostas ganham algumas bonificações para distribuírem para o público.

Elas podem ser desde coin casino e rodadas grátis, até bônus em dinheiro para realizar apostas. É realmente uma grande ideia para atrair ainda mais pessoas para se tornarem possíveis clientes.

Esse método de beneficiar o público com algumas bonificações dentro dos jogos não é exclusivo em jogos de cassino. Geralmente, os grandes influenciadores ganham itens dos jogos para distribuir entre os telespectadores de suas lives. Isso porque as marcas são amplamente divulgadas nestas transmissões ao vivo, até porque elas alcançam milhares de visualizações simultâneas.

Fenômeno digital na influência das lives

Com a possibilidade de assistir as lives de qualquer lugar que tenha internet, através de celulares, tablets e notebooks, o impulsionamento destas transmissões ao vivo cresceram de forma surpreendente. Existem streamers que conseguem reunir de 100 a 200 mil telespectadores simultaneamente – um número bastante expressivo, que ilustra a força que o mercado de games possui com esse segmento de lives.

Outro fator que colaborou muito para o bom desenvolvimento deste setor, foram as plataformas de streaming de vídeo voltadas para jogos. Elas fazem contratos com influenciadores, que atraem e movimentam essa multidão de fãs que acompanham as famosas transmissões que realizam. Dentre as mais famosas, vale destacar a Twitch, a Nimo TV, o YouTube Gaming, o Facebook Gaming, e muitas outras.

Futuro das transmissões ao vivo de games

O grande desafio dos influenciadores é encontrar jogos que ‘’caiam no gosto’’ do público, mantendo a sua audiência, e conquistando novos telespectadores, já que, com o tempo, os jogos vão deixando de ser tão populares.

Um grande exemplo disso é o Free Fire, que fez um sucesso absurdo nos últimos anos, levando influenciadores que estavam no anonimato em direção a fama e reconhecimento nacional, mas que hoje não possui mais uma grande quantidade de jogadores e fãs.

Por esse motivo, quem deseja continuar realizando lives, precisa estar se reinventando de forma contínua, com o objetivo de manter os telespectadores entretidos, e trabalhar na busca de novos seguidores.