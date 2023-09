GGBet Brasil: Apostas e Cassino Online

Sucesso lá fora, a GG Bet chegou ao Brasil para ficar. Conheça mais sobre o que a casa traz de diferente ao Brasil.

Com quase uma década de estrada e muito sucesso lá fora, a GG Bet chegou ao Brasil com muita sede! Famosa por seu nome estar presente em grandes eventos competitivos de e-Sports, como as Majors de CS:GO e Dota2, a casa busca repetir a estratégia por aqui, patrocinando grandes nomes do cenário nacional.

Se você é fascinado pelo mundo dos e-Sports, essa é a casa para você. Com bônus de boas-vindas acima da média no momento, vale a pena conhecer tudo que a empresa tem a oferecer. Comece a jogar agora na GG Bet bonus.

A história da GG Bet

Estabelecida em 2016, a GG Bet foi criada pela Brivio Limited, uma empresa detentora de diversas marcas de casas de apostas e cassino online, focadas em diferentes nichos. A estratégia por trás do lançamento da marca foi oferecer os serviços de apostas ao nicho de e-Sports. Devido a isso, a marca logo conseguiu se tornar patrocinadora de grandes organizações da Europa, principalmente no leste-europeu, onde é muito forte.

Entre os times que patrocinou, podemos citar a Na’Vi e a Fnatic, duas organizações de peso e com muita história no cenário de e-Sports. Vale lembrar que, sob o patrocínio da GG Bet, os dois times competiram em grandes palcos mundiais, como as Majors e Internationals, da Valve, tanto pelo CS:GO quanto pelo Dota2. Além disso, a empresa também patrocina duas grandes empresas que organizam eventos internacionais de jogos da Valve e uma que transmite os jogos na língua russa, sendo elas, respectivamente, a PGL, StarLadder e a Maincast.

Estrutura da GG Bet Brasil

Entretanto, todo esse esforço publicitário não seria suficiente para a boa fama da empresa sem uma grande estrutura por trás. A GG Bet possui licença do governo de Curaçao para operar e oferece aos seus jogadores o que há de melhor no cenário internacional, tanto na sua seção de apostas quanto na de cassino.

Dentre as desenvolvedoras que fornecem jogos à empresa, podemos citar grandes nomes como a Microgaming, BTG e NetEnt. Essas empresas são reconhecidas por seus longos anos na indústria e transparência com seus jogadores. Além de jogos de qualidade, a empresa é auditada pela eCogra, uma das empresas mais importantes no setor, garantindo o respeito aos clientes e a oferta de jogos justos. Em relação à sua criptografia, a empresa também usa o que há de melhor no setor por meio dos serviços da DigiCert.

Oferta em apostas

Embora o nome da GG Bet tenha sido feito por meio de sua presença nos e-Sports, a casa não foca apenas neste setor, disponibilizando aos seus usuários uma grande variedade de esportes tradicionais.

Apostas em e-Sports

Mas como o nicho de e-Sports é muito menor na indústria de apostas esportivas, aqueles que buscavam uma casa com uma grande variedade acabarão fascinados. A GG Bet oferece aos seus usuários desde grandes cenários competitivos, como League of Legends, Overwatch e CS:GO, até jogos menores, como Smite, World of Tanks e Heroes of the Storm. Além disso, também é possível encontrar na casa o cenário competitivo de jogos virtuais de esportes tradicionais, como NBA 2k18 e FIFA, algo muito raro.

Apostas em esportes tradicionais

Em relação aos esportes tradicionais, a casa oferece praticamente tudo que é comum na indústria. Esportes como o futebol, o basquete e o MMA marcam presença, mas também temos o automobilismo e a sinuca, para mostrar que a casa não quer oferecer apenas mais do mesmo.

Odds da Casa

As odds da GG Bet Brasil são justas e estão de acordo com o que o mercado costuma oferecer. Não espere odds acima do mercado. Em algumas ocasiões, é possível encontrar odds muito interessantes em partidas de e-Sports, mas isso é raro!

Ofertas em cassino

Apesar de ter um foco em apostas, a GG Bet não decepciona em sua seção de cassino. Com jogos das principais desenvolvedoras, como a NetEnt, a BTG e a Microgaming, a casa possui uma biblioteca muito farta, tanto em máquinas de slot e jogos, quanto em transmissões ao vivo.

Máquinas de Slot

Carro-chefe de qualquer cassino, a GGBet não poupou esforços em sua sessão. Lá você pode encontrar o que há de melhor no mercado, com jogos da Evoplay, Pragmatic Play e afins. Também é possível aproveitar ótimos bônus para esses jogos, variando conforme a temporada.

Transmissões ao vivo

Contando com jogos tradicionais, como a roleta, o blackjack e os jogos inspirados em programas de auditório, a casa peca apenas em não oferecer ainda nenhuma transmissão ao vivo em português. Entretanto, caso você fale mais de um idioma, é possível aproveitar e jogar contra o crupiê e outros jogadores.

Conclusão

A GG Bet Brasil é uma ótima casa de apostas que pode crescer muito no Brasil. Vale a pena ficar de olho e começar a aproveitar as principais ofertas da casa, principalmente as dedicadas ao público brasileiro.