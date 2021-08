CASACOR São Paulo já tem data para acontecer: De 21 de setembro a 15 de novembro

Os fãs da CASACOR São Paulo, maior e mais reconhecida mostra do segmento de arquitetura, decoração, design e paisagismo das Américas, já podem marcar a data da edição 2021 na agenda: De 21 de setembro a 15 de novembro .

Durante 2 meses, o público poderá visitar a mostra em seu novo endereço, no mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina, o Parque Mirante, na Rua Padre Antônio Tomás, 72, anexo ao Allianz Parque. O local estará preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir a integridade física de todos nesse período de pandemia, em todas as fases do evento.

CASACOR São Paulo

Na CASACOR São Paulo 2021, serão apresentados mais de 9.000m² de área construída, com cerca de 60 ambientes, além de casas, estúdios e lofts, assinados pelos principais nomes da arquitetura brasileira e jovens talentos. A mostra vai ocupar todo o rooftop, com vista privilegiada para o Pico do Jaraguá, e mais um pavimento do edifício.

“Faremos uma CASACOR inteligente, um pouco mais compacta do que as apresentadas nos últimos anos, com fluxo de visitação programada e uma grande estrutura de receptivo, bem adequada aos novos tempos”, esclarece Livia Pedreira, presidente do conselho curador.

Casa Original

O tema a ser explorado pelo elenco este ano é a Casa Original. A inspiração para o conceito surgiu antes mesmo da pandemia que nos trancou em casa e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo. A tendência, captada no mundo pré-pandemia, continua atual. Naquele momento, o mal-estar provocado pelo excesso, pela exaustão digital e pela ansiedade, pedia uma pausa. Como resposta, a Casa Original promove uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro.

Livia Pedreira, presidente do conselho curador

Os arquitetos, designers e paisagistas do elenco CASACOR serão convidados a pensar sobre esse novo universo do morar: o lugar de afetos e memórias que celebra nossa identidade. “A pandemia antecipou esse movimento de volta para casa, para os afazeres cotidianos, para a autossuficiência doméstica, mas também nos plugou definitivamente no universo digital”, lembra Livia Pedreira.

A CASACOR 2021 tem patrocínio Master Deca, Coral é a Tinta Oficial, LG é a parceira oficial de tecnologia, patrocínio local Duratex e apoio local Portinari e Allianz Parque.

A pré-venda de convites começa on-line no dia 16 de agosto e terá 15% de desconto para quem adquirir ingressos até o dia 05 de setembro.

CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 15 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Mais Informações:

https://www.casacor.com

https://www.janelascasacor.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/casacoroficial

Instagram: @casacor_oficial/@casacor_sustentavel

