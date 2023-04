Plástico para Estufa – técnica de cultivo essencial para muita chuva

Encontrar o plástico para estufa agrícola ideal é fundamental para que você possa realizar a técnica de cultivo mesmo em épocas de muita chuva.

Este tipo de estrutura é essencial para todo produtor que quer fazer um cultivo que seja mais seguro e bem mais protegido em suas plantações.

A estufa agrícola é responsável pela proteção das plantas contra as mudanças no clima, caso de chuvas fortes ou de granizo, mantendo assim um maior controle sobre a luminosidade e o calor no ambiente.

Neste conteúdo, nós iremos mostrar a você como é que funciona este tipo de estrutura e qual plástico para estufa agrícola utilizar. Acompanhe!

O que significa uma estufa agrícola?

Antes de qualquer coisa, vamos mostrar o que significa uma estufa agrícola, que nada mais é do que um tipo de estrutura que auxilia na proteção da lavoura contra as variações severas do clima, caso de ventos e chuvas muito fortes.

Fora isso, com o uso de uma estufa agrícola, é possível prevenir o surgimento de doenças nas plantas, bem como o aparecimento de pragas e de animais invasores.

O material para estufa agrícola mais utilizado é o PVC, além de ser comum as pessoas usarem PVC com madeira ou com aço galvanizado.

Além disso, são colocados os plásticos para estufa sobre a estrutura para que se possa evitar que ocorra a passagem da luminosidade e também um maior controle da temperatura e de todos os fatores da natureza.

Ao utilizar este tipo de estrutura, então, você consegue produzir plantas que sejam mais resistentes e frutas com qualidade maior para vender no mercado.

Tipos de estufas agrícolas: Veja quais são!

Quando falamos sobre estufas agrícolas, é comum que as pessoas acreditem que se tratam de uma única coisa, entretanto, há vários tipos distintos.

Em geral, elas diferenciam-se sob vários aspectos, como em relação ao seu tamanho, a variação da luz solar, o valor, etc.

Veja a seguir quais os tipos principais!

Estufa agrícola arco tubo

Este tipo de estufa agrícola, conhecida pelo nome arco tubo, é muito simples e bastante econômico, sendo bem fácil de fazer sua instalação, além do fato de ter um custo menor.

Em termos práticos, este é um modelo com bastante espaço, com uma alta resistência e uma excelente ventilação, ideal para produtores de pequeno e de médio porte, com culturas baixas, caso da alface e do morango.

Estufa agrícola tipo arco dente de serra

O modelo arco dente de serra tem como característica principal as aberturas que estão localizadas bem no topo da sua estrutura, bem como ao logo do comprimento dela.

Este tipo de abertura presente na estufa tem a possibilidade de ser regulada através de janelas que tornam fácil o controle da ventilação e reduz a temperatura interna, sem a necessidade de um sistema de resfriamento.

Estufa agrícola arco treliçado

O modelo arco treliçado é uma opção de estufa que tem um excelente custo-benefício, sendo muito recomendado para o cultivo do tipo hortifrutigranjeiro.

Isso porque esse modelo conta com um espaço interno que é enorme e com uma resistência bem alta ao vento.

Além do mais, como seu custo é baixo e a qualidade alta, você vai ter uma opção de estufa agrícola de alto valor e muito vantajosa.

Estufa agrícola capela

Por último, temos a chamada estufa agrícola capela, um tipo que tem uma estrutura similar a uma igreja de pequeno porte.

Ele é visto como um modelo ideal para os locais nos quais existem desequilíbrios térmicos bem altos.

Além disso, ela é muito recomendada para aquelas situações nas quais a cultura do interior da estufa exige que o ambiente seja frio, mas que o ambiente externo ao local de cultivo é bem quente.

Usando este modelo, o agricultor pode realizar as melhores adaptações para que possa criar ambientes internos que sejam mais quentes ou mais frios, de acordo com o que sua cultura precisa.

Benefícios de usar uma estufa agrícola

Após ver todas as informações anteriores sobre o que é uma estufa agrícola e quais os tipos existentes, é hora de saber quais são os benefícios de utilizar este tipo de estrutura.

Os principais são os seguintes:

● Ela ajuda a proteger todas as culturas contra a ação de intempéries climáticas, caso das frentes frias, do granizo, do excesso nas chuvas, entre outros

● Ela ajuda a reduzir ou a evitar o surgimento das pragas no local

● Ela ajuda na manutenção da integridade de todos os produtos que são cultivados no local

● Ela permite que sejam feitas colheitas ao longo de todo o ano

● Ela permite que se tenha um ambiente totalmente controlado

● Ela ajuda a melhorar a utilização de recursos, caso da água e dos fertilizantes

● Ela torna mais rápido o período para cultivar as plantas

Conclusão

Como você pode ver aqui, as estufas agrícolas são estruturas essenciais para que se tenha um ótimo cultivo, mesmo em locais onde não há o clima ideal para isso acontecer, o que é extremamente vantajoso aos produtores.

Neste texto, mostramos como é que funcionam essas estruturas, os principais modelos existentes e ainda as suas vantagens.

O que achou do artigo sobre o uso de plástico para estufa agrícola e o uso dessa técnica de cultivo para locais chuvosos?

Imagem de Sasin Tipchai por Pixabay