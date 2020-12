Philips lança linha de TVs Série 7600

A Philips Áudio e Vídeo, marca do Grupo TPV, lança no Brasil a linha de TVs Série 7600, que se destaca pela imagem, inovação e qualidade. O Design Full Borderless do aparelho é um diferencial que mantém o foco na tela e no conteúdo transmitido, graças às molduras sem bordas.

A Série conta com o processador P5, existente em modelos na Europa e que chega pela primeira vez ao Brasil. Unido à tela UHD reproduz todas as imagens na tela com mais profundidade, cor e contraste, proporcionando uma nova experiência de qualidade visual.

Já a tecnologia Dolby Vision garante níveis de brilho, cor e contraste elevados, para oferecer uma experiência diferenciada. A imersão sonora fica por conta do Dolby Atmos, que reproduz os sons de maneira surround criando uma sensação 360º.

TVs Série 7600

A Série 7600 traz ainda o sistema operacional Saphi, que é rápido, intuitivo e apresenta um menu claro e objetivo, baseado em ícones, que permite o acesso rápido aos principais aplicativos, como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video.

E claro que não poderia faltar a tecnologia Bluetooth TX RX, para que o usuário conecte a TV a fones de ouvido ou caixas de som, além de transmissão de vídeo direto do smartphone.

Bruno Morari, diretor de Marketing e Produtos do Grupo TPV

“É uma linha de TVs diferenciada, e a primeira vez que chega ao Brasil. Estamos muito empolgados em oferecer o que há de melhor em tecnologia por um preço competitivo. O processador P5 é o grande diferencial e representa a constante inovação da Philips em oferecer a melhor experiência de imagem e imersão ao assistir”, diz Bruno Morari, diretor de Marketing e Produtos do Grupo TPV.

Philips

Os produtos estão disponíveis nas opções de tamanho de: 50, 55, 58, 65 ou 70 polegadas, e estarão à venda no e-commerce e nas lojas físicas pelos preços sugeridos de:

50 polegadas: R$ 3.249.

55 polegadas: R$ 3.799.

58 polegadas: R$ 3.899.

65 polegadas: R$ 5.099.

70 polegadas: R$ 5.949.

TPV (AOC e Philips)

O Grupo TPV está no Brasil desde 1997 e possui uma fábrica na Zona Franca de Manaus, onde também produz, em regime de OEM, para várias marcas, com atuação nacional e internacional. A TPV Technology Limited (www.tpv-tech.com.br) é a principal fabricante global de telas de LCD. Atualmente, produz no País monitores e TVs e importa uma linha de fones de ouvido, com sua marca própria AOC, marca Philips (sob licença para monitores, televisores e áudio) e em regime de OEM para várias marcas, com operação nacional e internacional. O Grupo TPV está listado nas bolsas de valores de Hong Kong e Cingapura desde outubro de 1999. Site: www.tpv-tech.com.br.