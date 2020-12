Jacareí é destaque em ranking nacional de melhores cidades para se fazer negócio

O município alcançou o segundo lugar entre as melhores cidades do país no setor industrial e também se destacou no comércio, serviços e agropecuária

Neste mês de dezembro, a empresa de inteligência e consultoria de mercado Urban Systems divulgou o resultado da pesquisa ‘Melhores Cidades Para Fazer Negócio 2.0’.

Jacareí

Jacareí destacou-se nos resultados de 2020, sendo a melhor cidade do Estado de São Paulo para se investir no setor Industrial e a segunda no ranking nacional geral, também no segmento de indústria.

O estudo indica as melhores cidades para se fazer negócios, analisando 326 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, considerando 11 eixos temáticos e 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável, todos pautados em padrões internacionais.

Além de ocupar a vice-liderança no Brasil para investimentos no setor industrial, Jacareí está entre as 100 melhores cidades do país para se investir em outros três dos seis segmentos econômicos estudados: comércio, serviços e agropecuária.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai, ressalta que essa conquista é resultado desses últimos anos de muito trabalho. “O fato de ocupar a histórica vice-liderança no Brasil para investimentos no setor industrial e figurar entre as melhores cidades brasileiras é sinal de que estamos no rumo certo”, enfatiza.

Ranking – No quesito comércio, o município ficou na 4ª melhor posição do Vale do Paraíba e como o 17º melhor colocado no Estado de São Paulo. No segmento de serviços, Jacareí é a 1ª colocada no Vale e a 15ª no Estado de São Paulo. E no setor agropecuário, a cidade ficou com a 1ª posição no Vale do Paraíba e como a 8ª colocada no Estado de SP.

Urban Systems

Para alcançar esses resultados, a Urban Systems levou em consideração o impacto da COVID-19 nos municípios, a contribuição do auxílio-emergencial, os índices de diversidade econômica e de Gestão Fiscal (saúde financeira do município), e o saldo de empregos.

Segundo no Brasil – Para alcançar essa posição de destaque nacional no setor industrial, foram considerados a evolução do setor (oferta), a dinâmica de empregos, o impacto do isolamento social no número de empregos, bem como indicadores relativos à demanda (pessoas e renda), infraestrutura (oferta de água) e logística (proximidade de portos, aeroportos e rodovias).

‘Melhores Cidades Para Fazer Negócio 2.0′

Mesmo em meio às dificuldades do mercado neste atual período de pandemia, Jacareí apresenta também um cenário recente de crescimento no número de empresas e empregos no setor industrial e de transformação.

Só em 2020 vieram 19 novas indústrias para a cidade, 29% dos empregos na indústria recebem média e alta remuneração, houve o crescimento da exportação de produtos e 35% dos empregos da cidade estão na indústria. Além disso, Jacareí foi inserida no Corredor do Polo Industrial do Vale do Paraíba, que abrange as 50 melhores cidades do Brasil para investimentos.

Legenda: Vista panorâmica do município de Jacareí