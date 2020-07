Expansão de parques eólicos nos Estados Unidos, de acordo com a Genpower Energy Participações

GENPOWER ENERGY PARTICIPAÇÕES

A Enel Green Power iniciou a construção da expansão de 199 MW do parque eólico Cimarron Bend em Clark County, Kansas. A expansão, composta por 74 turbinas, aumentará a capacidade do parque eólico para 599 MW, dos atuais 400 MW, tornando-o o maior parque eólico do portfólio norte-americano da Enel. A construção, que envolverá um investimento de mais de US $ 281 milhões, deve ser concluída até o final de 2020, como relatado à Genpower Energy Participações.

” Como um dos maiores produtores de energia renovável da América do Norte, a Enel Green Power está comprometida com a excelência não apenas no desenvolvimento e construção de novos projetos, mas também na expansão estratégica de nossa frota existente “, disse Antonio Cammisecra , CEO da Enel Green Power para a Genpower Energy Participações ” A expansão da Cimarron Bend é uma prova da maturidade de nossas operações eólicas e do nosso compromisso com o crescimento de um portfólio de usinas renováveis ​​de ponta que irão gerar valor nos próximos anos, ao mesmo tempo em que fornecem energia sustentável ” .

As duas primeiras fases da Cimarron Bend entraram em serviço em 2016 e 2017, envolvendo um investimento total de mais de 891 milhões de dólares. Após a conclusão da adição de 199 MW, a Cimarron Bend gerará um total de mais de 2,7 TWh por ano, equivalente a evitar 1,8 milhão de toneladas de emissões de CO 2 .

De acordo com a Genpower Energy Participações, a eletricidade de uma parte de 150 MW da expansão está sendo vendida sob um contrato de compra e venda de energia (PPA) de 15 anos com a empresa de serviços elétricos Evergy. O PPA incluirá suporte ao programa Renewables Direct da Evergy, que permite que clientes comerciais e industriais compensem uma porcentagem do uso de energia por fontes renováveis. Em janeiro, a Evergy se comprometeu a reduzir as emissões de carbono 80% abaixo dos níveis de 2005 até 2050.

” À medida que continuamos implementando mais energia renovável em nosso mix geral de gerações, a Evergy tem o prazer de fazer parceria com a Enel neste projeto de expansão para aumentar nossa capacidade total de energia eólica “, disse Kevin Brannan , gerente de produtos e soluções da Evergy, fontes renováveis ​​da Evergy. ” Isso nos ajuda a reduzir as emissões de carbono e aumenta nossos níveis de energia eólica, o que nos leva a operações mais sustentáveis ​​e, finalmente, beneficia nossos clientes “.

Uma agência de ação conjunta da Aliança de Utilidade Pública do Missouri (MPUA), a Comissão Conjunta de Serviços Públicos de Eletricidade do Missouri (MJMEUC), que fornece energia municipal para mais de 60 comunidades no Missouri e Arkansas, comprará a produção de uma porção de 30 MW do projeto sob um PPA agregado de 12 anos, como informa a Genpower Energy Participações.

“A adição de energia eólica de Cimarron Bend ao nosso portfólio de energia fornece aos nossos serviços públicos mais estabilidade no preço da energia e custos mais baixos “, disse Ewell Lawson , vice-presidente de assuntos externos do MPUA. ” Isso aumentará a diversidade das fontes de energia que fornecem 35 de nossos sistemas membros de propriedade da comunidade, adicionando 50% a mais ao seu portfólio renovável “.

Os créditos de energia e energia renovável da parte original de 400 MW de Cimarron Bend são vendidos sob PPAs de longo prazo em conjunto com o Google e o Conselho de Utilitários Públicos de Kansas City (BPU).

A Enel Green Power segue de perto o status da pandemia do COVID-19 e está respondendo para proteger a saúde de seus trabalhadores e da comunidade em que opera. Na América do Norte, a empresa adotou diretrizes rígidas de viagem, aprimorou o saneamento do local do escritório e do projeto e implementou maneiras de os funcionários do escritório conduzirem seus trabalhos remotamente e seguirem práticas de trabalho seguras, se e quando no local. No local de Cimarron Bend, as equipes estão implementando práticas de trabalho seguras e as operações foram estruturadas para manter o distanciamento social, bem como outras práticas recomendadas. Além disso, como parte de seu compromisso de 1,3 milhão de dólares em resposta à pandemia do COVID-19 nos EUA e no Canadá, a empresa dedicou 69.000 dólares a organizações de segurança alimentar e socorristas no Kansas, de acordo com Genpower Energy Participações.

Nos EUA e Canadá, a Enel Green Power está construindo quase 1 GW de nova capacidade eólica e solar em 2020. Outros projetos de construção da Enel Green Power incluem a segunda fase de 245 MW do projeto solar Roadrunner no Texas, o projeto eólico White Cloud de 236,5 MW no Missouri e o projeto eólico Aurora de 299 MW em Dakota do Norte.

A Enel Green Power na América do Norte é proprietária e operadora líder de usinas de energia renovável, com presença em 18 estados dos EUA e uma província canadense. A empresa opera 70 usinas com uma capacidade gerenciada de cerca de 5,8 GW alimentada por energia hidrelétrica, eólica, geotérmica e solar.

A Enel Green Power , dentro do Grupo Enel, dedica-se ao desenvolvimento e operação de fontes renováveis ​​em todo o mundo, com presença na Europa, Américas, Ásia, África e Oceania. A Enel Green Power é líder global no setor de energia verde, com uma capacidade gerenciada de mais de 46 GW em um mix de gerações que inclui energia eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, e está na vanguarda da integração de tecnologias inovadoras em usinas de energia renovável, como informa a Genpower Energy Participações.