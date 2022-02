Qual a importância da sua empresa estar nas redes sociais?

Inegavelmente, as redes sociais já fazem parte da rotina da grande maioria das pessoas. No Brasil, por exemplo, as pessoas costumam passar, em média, 9 horas diárias navegando pelas redes sociais, o que significa mais de 3 horas por dia!

O que isso quer dizer? Que o mundo não esteve tão digital, com as pessoas conectadas 24h por dia.

Porém, apesar de, comprovadamente, as redes sociais já fazerem parte do dia a dia das pessoas, mesmo assim, por mais incrível que possa parecer, muitas empresas ainda resistem e têm medo desse ambiente digital.

O fato é que as redes sociais hoje são ferramentas poderosas de divulgação e fortalecimento de uma marca ou produto, e quem não investe nessa importante estratégia, com certeza, acaba ficando para trás.

Por isso, é tão importante saber onde seu público-alvo está, no Youtube? Facebook? Instagram? Todas as redes sociais? E, então, investir em campanhas de marketing, de forma mais assertiva, garantindo melhores resultados.

A importância das redes sociais

É inegável, portanto, o poder e importância das redes sociais, mudando totalmente a forma como as pessoas se comunicam ou interagem entre si e com suas marcas favoritas.

Isso sem falar no poder de seu alcance, permitindo que as marcas cheguem a um público muito maior, além de maior agilidade, velocidade, facilitando uma comunicação mais direta entre consumidores e empresas.

Mas, certamente, não basta apenas estar presente nas redes sociais, é preciso aprender a falar a linguagem do seu público e procurar responder rapidamente as demandas de seus potenciais clientes, o que torna essencial entregar essa tarefa à uma boa agência de marketing, como a thundermustard.com, por exemplo, que saberá trabalhar sua presença digital de uma forma eficaz e lucrativa.

Na dúvida em que rede marcar presença, vale apostar no Facebook, Instagram e Whatsapp, que são as mais populares e essenciais para empresas, de uma forma geral, mas especialmente, de e-commerce e de prestação de serviços.

E nem é possível apontar o momento em que as redes sociais viraram uma potente forma de alcançar o público, na verdade, esse foi um processo natural, que veio aumentando à medida em que o mundo digital foi ficando mais forte, hoje, portanto, pode-se dizer que é a estratégia mais eficaz de marketing.

Assim, atualmente, uma empresa que não aposta em redes sociais, fecha as portas para o sucesso, é preciso saber tirar proveito delas como parte do modelo de negócio, não somente como uma ferramenta de comunicação, sendo, portanto, as redes sociais hoje, fundamental para o crescimento de qualquer negócio.

Impactos das redes sociais nos negócios

Sem dúvida, ao apostar nas redes sociais, surge uma infinidade de possibilidades, impactando diretamente nos processos internos das empresas. E isso porque, junto com um maior alcance, é preciso se contar com mais planejamento, já que a maior demanda exigirá mais velocidade, assertividade e um trabalho de logística mais assertivo, o que pode ser um grande desafio.

O fato é que muitas empresas subestimam o poder das redes sociais, lançando estratégias de vendas sem considerar seu poder de alcance, ou seja, sem estruturar os processos internos de uma forma adequada.

É preciso, antes de se lançar nas redes sociais, portanto, se fazer as seguintes perguntas: Atuação nas redes sociais vai alterar os processos do meu negócio? Estou preparado para uma maior demanda nas vendas? E como será a emissão de nota fiscal? Como será feito o rastreio? Quem entregará o produto ou serviço?

Por isso, antes de apostar nas redes sociais, é preciso estar preparado para todo o potencial que ela oferece, do contrário, o resultado pode ser mais negativo e positivo.

No mais, fechar os olhos para o grande potencial que as redes sociais oferecem é negar à sua empresa a possibilidade de um crescimento rápido e expressivo. Só é preciso conhecer bem seu público, se planejar, e se preparar para o sucesso.