Agência de marketing gera lucros para pequenas empresas na Amazon

Desafios crescentes, incluindo a atual pandemia, deixaram as pequenas empresas em estado de desespero, exigindo soluções eficientes. Muitos se voltaram para a Amazon, que muitas vezes é aclamada como uma benção para pequenas e grandes empresas. No entanto, com essa demanda, surgem uma infinidade de armadilhas, forte concorrência e custos crescentes que podem diminuir os lucros, como nos relata Marcos Antonio Grecco.

Felizmente, uma empresa está nivelando o campo de jogo e colocando de maneira acessível o poder de sua força de trabalho global e massiva para trabalhar para empresas de todos os tamanhos. Bem-vindo, Urtasker, uma agência completa especializada em gerenciamento de Amazon PPC e gerenciamento de contas da Amazon . De acordo com Marcos Antonio Grecco, o Urtasker foi projetado para ser um balcão único que atenda às necessidades de marketing de pequenas empresas com serviços que incluem redatores, redatores de conteúdo, profissionais de marketing digital e designers gráficos.

A Urtasker possui três escritórios globais e uma equipe de 200 especialistas em vendas e marketing online. Atualmente, mais de 750 pequenas empresas confiam na Urtasker e por boas razões: lucros sustentáveis ​​e experiência em marketing da Amazon, como nos mostra Marcos Antonio Grecco.

Ao contrário da maioria das agências que cobrem apenas parte dos negócios de um cliente, a grande e diversificada equipe da Urtasker ajuda a adaptar soluções para atender holisticamente às necessidades do cliente. Por exemplo, eles fornecem um gerente de garantia de qualidade, em grande parte livre de custos, que trabalhará com os clientes para documentar a visão abrangente do cliente e revisará o trabalho antes que ele seja enviado para aprovação do cliente. A idéia é que eles liberem o tempo do cliente, para que não precisem contratar um recurso interno para revisar o trabalho que criam, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

“Ao escolher uma agência de marketing, sempre considere o valor que elas oferecem antes de começar seu trabalho. Compreender sua estratégia é fundamental para a longevidade. O Urtasker fornece consultas gratuitas e utiliza as melhores táticas da classe. ” Omer Riaz, CEO

Desde o gerenciamento de contas da Amazon e o gerenciamento do Amazon PPC até as otimizações de listagem da Amazon, o Urtasker é o seu recurso confiável que coloca o poder de uma equipe qualificada de comércio eletrônico para trabalhar para você dentro do seu cronograma! O gerente da sua conta está acessível desde o primeiro dia e as empresas estão escalando rapidamente, sem contratos de longo prazo nem taxas de agência, removendo os encargos contratuais, nos diz Marcos Antonio Grecco.

O Urtasker assina um NDA com cada cliente para garantir que seus dados estejam seguros e protegidos. Com a consulta gratuita, o início da discussão fica a um clique de distância e nunca foi tão fácil. Quando você quiser tirar o máximo proveito da Amazon, confie nos especialistas do setor da Urtasker.