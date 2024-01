Gusttavo Lima abre 2024 com novidades do DVD “Paraíso Particular”

– Embaixador coloca no ar áudio e vídeo do single “Não Posso Falar” –

Consagrado em 2023 como o artista mais ouvido nas rádios de todo o Brasil pelo sexto ano consecutivo, Gusttavo Lima inicia 2024 já trazendo novidades aos fãs, com o lançamento do single “Não Posso Falar”, que estreou nessa quinta-feira (11/01), às 21h, em todas as plataformas de áudio. A faixa faz parte do DVD “Paraíso Particular”, registrado na casa do cantor, e foi escolhida especialmente para dar sequência aos trabalhos de divulgação do projeto que já teve 12 músicas reveladas.

Romântica, “Não Posso Falar” é uma composição de Mateus Candotti, Lucas Ing, Matheus Costa, Jimmy Luzzo e Zé André. A letra fala de lembranças e saudade, retratando a dúvida que muitas pessoas vivem quando pensam em mandar, ou não, ‘aquela’ mensagem para o (a) ex. “Só minha cama sabe, só minha mente lembra/ Quando penso em nós dois, dez minutos depois tem um ‘oi’ digitado, que outra vez não vai ser enviado, ‘tô’ evitando maiores estragos”, dizem os versos.

Vale ressaltar que a gravação do DVD “Paraíso Particular” ocorreu no dia 04 de julho, reunindo grandes participações e 350 convidados, entre amigos, familiares, parceiros de Gusttavo Lima, além de um grupo de fãs sorteado especialmente para essa gravação. O álbum faz parte das comemorações aos 15 anos de carreira profissional do Embaixador e está caindo literalmente no gosto do público, rendendo ao artista ótimos resultados em todos os serviços de streaming. Entre as faixas divulgadas em 2023, destaque para “Canudinho”, que recebeu a certificação “Diamante” (por mais de 200 milhões de streams); “Mala dos Porta Mala” (que conquistou a certificação Platina Triplo), “Oi Vida” (Platina Duplo) e “Oficializar” (Platina).

Além do sucesso no meio digital, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de plays apenas no Spotify e mais de 3 bilhões e 300 milhões de views em seu canal no YouTube acumulados durante 2023, Gusttavo Lima fechou o ano novamente como o artista número 1 nas rádios de todo o Brasil, com mais de 3 milhões de reproduções de suas canções.

Para 2024, ele segue com o lançamento das demais músicas do DVD “Paraíso Particular” e com sua maratona de shows que inclui a turnê de despedida do Buteco (festival que apenas no ano passado percorreu 11 cidades atraindo mais de 350 mil pessoas) e o novo evento “Paraíso Particular” – festa totalmente inspirada no álbum na qual o anfitrião mantém o clima de sunset e o mesmo palco do DVD, proporcionando uma maior aproximação com o público.

