Prefeitura e SAAE assinam ordem de serviço para início da duplicação da ETE Central

Meta é universalizar o tratamento de esgoto nos próximos três anos

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Jacareí e o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) assinaram a ordem de serviço para início da obra de duplicação da ETE Central, a principal Estação de Tratamento de Esgoto da cidade, localizada no Parque dos Sinos.

ETE Central

Com a execução da obra, todo o esgoto coletado na região oeste, à margem esquerda do Rio Paraíba, será encaminhado para tratamento. A duplicação da ETE Central, somada as demais obras complementares já planejadas, propiciará que Jacareí alcance a universalização do tratamento de esgoto.

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)

O prazo estimado para execução da obra é de 540 dias corridos e 360 dias de operação assistida, contados a partir do 5º dia da data da assinatura da Ordem de Serviço, num investimento inicial de R$ 21.215.814,38 (vinte e um milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), em recursos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II), do Governo Federal, num compromisso firmado entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.

100% de Esgoto Tratado

A meta da Prefeitura e do SAAE é alcançar, dentro dos próximos três anos, 100% do esgoto tratado. Um índice que colocará Jacareí ainda mais em destaque se comparada à média do Brasil. Além disso, permite ao município pleitear outras verbas e melhorias, já que Jacareí atende o Marco Legal do Saneamento, que exige que os municípios tenham 90% de tratamento de esgoto até 2033.

SAAE Jacareí

Atualmente, o SAAE Jacareí trata 85,32% do esgoto. Esse índice é superior à média nacional, mas a meta é atingir a universalização. “Hoje é um dia muito importante para nossa cidade, pois desde 2017 fizemos inúmeras tratativas junto ao Governo Federal, detalhando o projeto e pleiteando a liberação de recursos para alcançar a tão almejada universalização. Essa obra será fundamental para preservação do nosso rio Paraíba, dos córregos, para a saúde pública, para a qualidade de vida de toda população”, destaca Nelson Prianti Junior, presidente do SAAE Jacareí.

Nos últimos 4 anos e 8 meses, a autarquia realizou mais 120 projetos e obras de saneamento por toda cidade e investiu mais de R$ 100 milhões.

Assinatura

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço aconteceu na Sede do SAAE, localizada na Rua Miguel Leite do Amparo nº 121 – Jd. Pereira do Amparo (região central) e contou com a participação de autoridades da cidade, do Deputado Federal Eduardo Cury, do gerente da Caixa Econômica Federal de São José dos Campos, do sócio-diretor do Consórcio Paraíba do Sul, composto das empresas Cápua e BR Infra, e do Gerente de Operações da empresa SGS – Ingenia.

Canais de Atendimento

No decorrer da obra serão realizadas ações Socioambientais, com intuito de informar, ouvir e prestar contas aos munícipes, além dos canais de atendimento que estão sempre disponíveis para a população, seja pelo site www.saaejacarei.sp.gov.br ou pelo telefone 0800 725 033.