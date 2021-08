Diretoria de Patrimônio inicia processo de digitalização dos jornais do Arquivo Municipal

Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ), por meio da Diretoria de Patrimônio, iniciou neste mês de agosto, o trabalho de digitalização de alguns exemplares de jornais que compõem o acervo do Arquivo Público e Histórico do Município de Jacareí, seguindo as normas adotadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).

Segundo a Diretora de Patrimônio, Selma Fernandes, “além de propiciar o acesso à informação para os pesquisadores de maneira mais prática, já que o material ficará disponível para pesquisa pela internet, a digitalização contribui também para a preservação de nosso acervo”.

Após finalizada a primeira etapa do processo, prevista para setembro, alguns exemplares de nossa hemeroteca (setor dos acervos onde se encontram coleções de jornais, revistas, periódicos e obras em série) como “O Jacarehyense”, “Correio do Norte”, “O Democrata”, entre outros estarão disponíveis no site da Fundação Cultural.

