4 destinos seguros para conhecer no pós-pandemia

Na hora de escolher um lugar para viajar, pesquise os destinos que tenham estabelecimentos turísticos com o Selo de Turismo Responsável. Veja algumas sugestões de locais para conhecer.

A pandemia alterou a rotina e hábitos de pessoas em todo o mundo. A necessidade de cumprir o distanciamento social, permanecer em casa e só sair em situações realmente essenciais (como ir ao mercado e farmácia) tiveram grandes impactos econômicos, sociais e políticos.

O ramo turístico foi um dos mais prejudicados, no Brasil e no mundo. Contudo, com o avanço da vacinação, gradualmente esse setor volta a desenvolver atividades e movimentar a economia a partir de companhias aéreas e rodoviárias, estabelecimentos hoteleiros, agências de viagem, serviços de transporte, entre outros.

Após permanecer por longos meses em casa respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, muita gente vai ter como prioridade voltar a viajar assim que isso for possível. Se você é dessas pessoas que já está na contagem regressiva para planejar a próxima viagem, confira algumas sugestões de lugares e resorts com protocolos de segurança.

Rio Quente

Essa cidade, situada no interior de Goiás, é um dos lugares com as temperaturas mais altas do país. Situada no sudeste do estado, a 160 quilômetros da capital Goiânia, a região conhecida como “Águas Quentes” é famosa nacionalmente por abrigar águas correntes que alimentam piscinas em parques aquáticos em municípios como Rio Quente.

A cidade recebe, em média, dois milhões de turistas por ano. A principal razão disso é que ela possui o maior lençol hidrotermal do mundo, com piscinas naturais formadas a partir das águas das chuvas que seguem por entre as rochas. A mais de mil metros de profundidade, existem reservatórios profundos de águas que retornam à superfície aquecidas (que ultrapassam os 30° C de temperatura).

A cidade é um destino incrível não só por suas atrações turísticas naturais, mas também por oferecer estabelecimentos que cumprem os protocolos de segurança, como a Rio Quente Resorts. Este foi um dos estabelecimentos hoteleiros que recebeu o Selo de Turismo Responsável, criado em 2020 pelo Ministério do Turismo.

Esse selo garante que os estabelecimentos de turismo e hotelaria estão respeitando os protocolos de higiene de modo a tentar reduzir a transmissão do coronavírus e, assim, garantir uma experiência de estadia mais segura para os visitantes.

Florianópolis

Conhecida como “ilha da magia”, a capital catarinense é um dos lugares mais procurados no país pelos turistas, especialmente para os que gostam de um contato mais direto com a natureza e a prática de esportes como o surf.

Além das praias, existe a bela Lagoa da Conceição, dunas, parques aquáticos e museus com uma programação cultural incrível. A cidade também possui o Parque Estadual do Rio Vermelho e algumas das cachoeiras mais bonitas do Brasil (como a cachoeira da Solidão).

Pouso do Cajaíba

Localizado próximo da famosa Paraty, esse vilarejo de pescadores possui uma natureza impressionante e extremamente preservada, não estando nas rotas turísticas mais conhecidas na região.

Para chegar até esta área, é necessário pegar um barco e percorrer um trajeto de quase uma hora. Exceto em datas comemorativas como o Ano Novo, isso garante que a região não tenha aglomerações e seja mais reservada.

A área possui diversas praias paradisíacas, marcadas pela areia branca e fina, e um mar cristalino e agitado — como costuma ser o mar carioca. Existem ainda algumas ilhas desertas e a possibilidade de fazer trilhas incríveis. Um passeio inesquecível, com certeza!

Jalapão

Há poucos anos, esse destino era totalmente desconhecido por turistas brasileiros. O Jalapão possui um parque estadual deslumbrante, com dunas douradas, cachoeiras, fervedouros com águas refrescantes e formações rochosas totalmente inovadoras.

É um destino ótimo no pós-pandemia, já que os passeios são ao ar livre, com bastante contato com a natureza e não recebe tantos turistas como outros lugares próximos como Brasília e a Chapada Diamantina. O acesso à região é mais limitado, por isso, pesquisa o melhor modo de chegar até lá. Esse esforço será recompensado com os lugares maravilhosos que você vai conhecer!