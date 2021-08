Tablescaping: saiba fazer o melhor arranjo de mesa

Compor belos arranjos de mesa, além de trazer muito mais cor e alegria para os momentos das refeições, não precisa ser caro.

Você já ouviu falar sobre tablescape? Esta modalidade de decoração alia beleza com praticidade e etiqueta para compor belos enfeites de mesa.

Apesar do nome em inglês, fazer um belo arranjo de mesa não precisa ser algo caro ou sofisticado. Por exemplo, um jogo de pratos de louça com um floral delicado pode ser usado tanto para arranjos de café da manhã quanto em lanches da tarde.

Continue lendo para saber algumas dicas sobre tablescape e como montar uma mesa bonita sem custar caro.

Café da manhã

Uma ótima ideia de tablescape é montar uma bela mesa no café da manhã para a pessoa amada. Isso traz um astral totalmente diferente para o dia, deixando-o mais alegre e agradável.

Caso você esteja montando uma mesa para um café da manhã em família aposte em toalhas de mesa, elas trazem a sensação de unidade e de harmonia familiar. Já para cafés da manhã a dois você pode utilizar jogos americanos ou até mesmo caminho de mesa de forma horizontal, ou vertical.

As cores têm que estar presentes na sua mesa de café da manhã. Elas elevam o astral da refeição e fazem com que se comece o dia com bom humor. As frutas podem estar presentes para ajudar na composição colorida, aposte em laranjas, kiwis ou limões.

As flores também podem estar presentes e trazer com elas um toque de leveza e cor. Porém, seu uso exige cuidados. Não é recomendado o uso de flores com cheiros fortes, como lírios, pois elas podem competir com o cheiro da comida. Uma ideia criativa para aliar as flores com a temática do café da manhã é montar arranjos em xícaras e bules com flores delicadas. As cores das flores podem ser as mais diversas como amarelo, lilás, rosa e azuis.

Almoços

Aqui no Brasil, tendemos a fazer churrascos quando queremos celebrar algo ou apenas se reunir com a família e amigos.

Os vasos de terracota são os aliados da decoração para churrasco, pois eles são práticos e muito fáceis de serem encontrados. As flores utilizadas em churrascos podem ser plantas de pimenta, sementes de eucaliptos e flores tropicais.

Aliás, os detalhes tropicais combinam muito com todos os tipos de almoço. A cozinha brasileira é uma das melhores do mundo, portanto a refeição ideal para ser decorada com itens da cultura brasileira é o almoço.

A tropicalidade pode estar presente em detalhes, como, por exemplo, um jogo americano verde sob uma mesa de madeira rústica, ou arranjos de costela-de-adão no canto da sala de jantar.

Lanche da tarde

O lanche da tarde é um momento muito importante para reunirmos a família, e se você tiver crianças em casa o momento se torna ainda mais especial.

Flores como boca-de-leão, cravos e lisianthus são suas aliadas para montar um arranjo de mesa bonito e descomplicado. As cores, assim como no café da manhã, podem estar presentes em abundância. Taças, xícaras e arranjos coloridos harmonizam muito bem com o período da tarde.

Além disso, o período da tarde é o ideal para apostar no tradicional. Louças com referências provençais, porcelanas e cerâmicas casam muito bem com o lanche da tarde, principalmente quando é servido como um chá da tarde.

Jantar

O jantar é um momento tradicional de encontro de família e amigos, muitas celebrações ocorrem no jantar, como o Natal e a ceia de Ano Novo.

Vasos menores com formato de garrafa aliado com flores como margaridas, rosas e girassóis, podem formar arranjos delicados e bonitos para o momento do jantar. Vasos de vidro trazem elegância e sofisticação e podem ser usados tranquilamente na mesa de jantar.

As louças do jantar podem ser de cor clara deixando o centro das atenções para as flores e os arranjos.