Suzano é reconhecida por trabalho em inovação no Prêmio Transformação Digital Brasil

Companhia foi a vencedora da categoria Destaque de Inovação da Indústria 6.0 na premiação realizada pelo Instituto MicroPower

ASuzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita a melhor empresa na categoria Destaque de Inovação da Indústria 6.0, do Prêmio Transformação Digital Brasil – Ozires Silva. A premiação, realizada pelo Instituto MicroPower, reconhece as melhores práticas em aprendizado, desempenho e transformação digital, com o propósito de promover o desenvolvimento de projetos para inovação e transformação digital de processos e modelos de negócio das empresas brasileiras.

Prêmio Transformação Digital Brasil

Em sua 19ª edição, o Prêmio Transformação Digital Brasil avalia os projetos em três focos: Processos, Modelos de Negócio e E-Digital. A Suzano foi reconhecida por suas práticas de inovação com foco em Sustentabilidade, ESG – sigla em inglês para ambiental, social e governança –, e Transformação Digital.

“Essa conquista reforça a importância da inovabilidade, que é a inovação a favor da sustentabilidade, em nossos processos e produtos, com o apoio dos 35 mil colaboradores e colaboradoras diretos e indiretos da companhia. A inovação tem nos guiado diariamente para que possamos evoluir cada vez mais e desenvolver soluções sustentáveis para a sociedade”, afirma Cesar Bonine, Gerente Executivo de Propriedade Intelectual e Gestão da Inovação da Suzano.

A cerimônia do prêmio Transformação Digital Brasil foi realizada em São Paulo no dia 5 de abril. A Suzano foi representada por Bonine e Roberto Andrade Mansur, Líder de Ciência de Dados da companhia.

Desde 2002, o Prêmio Transformação Digital Brasil já contou com mais de 370 projetos, 5.000 participantes e mais de 150 organizações. A iniciativa é uma evolução dos Prêmios e-Learning Brasil e Learning & Performance Brasil.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br