UNITAU e Universidade da Alemanha fazem pesquisa sobre Monteiro Lobato

O dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril, marca o nascimento de um escritor brasileiro que tem, até hoje, as obras infantis mais vendidas. Monteiro Lobato revolucionou a indústria literária ao criar livros que incentivam o imaginário das crianças, em uma época acostumada a obras éticas e morais. Lobato publicou 26 obras voltadas ao público infantil. Na busca por “fazer livros onde as crianças podem morar”, desde 1920, seus personagens marcaram a infância de várias gerações.

Universidade de Mainz “Johannes Gutenberg”

Desde o dia 13 de abril, uma parceria firmada entre a Universidade de Taubaté (UNITAU) e a Universidade de Mainz “Johannes Gutenberg”, da Alemanha, desenvolve uma pesquisa sobre traduções culturais e o estudo de textos de Monteiro Lobato. O intercâmbio é feito de forma remota e coordenado pela Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala, do Departamento de Ciências Sociais e Letras da UNITAU, e pela Profa. Dra. Cornelia Sieber, chefe do Departamento de Letras da JGU.

O núcleo de pesquisas terá uma grande interação cultural. Também participarão das atividades alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares (São Paulo) e da Universidade Mondlane (Maputo, Moçambique).

Monteiro Lobato

“O maior objetivo desse projeto é criar em Taubaté um núcleo de pesquisas sobre Monteiro Lobato“, comenta a Profa. Rachel.

UNITAU

Participarão 10 alunos da UNITAU, sendo eles graduandos, mestrandos e uma monitora do PID (Programa de Iniciação à Docência). A aluna Izabela Zogbi Martins, do 5º semestre de História tem muitas expectativas sobre a pesquisa, “Vou adquirir uma bagagem cultural diferenciada, vai contribuir muito na minha vida profissional no sentido de conhecimento. Monteiro Lobato é extraordinário para a cultura brasileira”, relata.

Taubaté

A cidade de Taubaté tem 10 museus. O Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, mais conhecido como o Sítio do Picapau Amarelo, é o 5° museu mais visitado do Estado de SP. A valorização e o reconhecimento da importância de Lobato para a Capital da Literatura Infantil é fundamental.

“A minha ideia também é aprofundar discussões acadêmicas na Semana Monteiro Lobato“, pontua a Profa. Rachel.