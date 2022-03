Johnson & Johnson abre inscrições para programa de Trainee Internacional de Finanças

Os selecionados terão treinamentos internacionais e passarão pelas áreas de finanças de todos os negócios da J&J

Até o dia 28 de março, estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Internacional de Finanças da Johnson & Johnson. Os interessados devem acessar o formulário de inscrição, que se encontra neste link. O processo de seleção terá as seguintes etapas: inscrições, testes, vídeo desafio, business case e entrevista final com a liderança da J&J. As atividades do programa terão início em julho.



O Programa tem como principal objetivo desenvolver futuros líderes de finanças. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de conhecer e aprender sobre a área que administra os recursos financeiros da J&J, além de demonstrar habilidades de liderança alinhando seus valores pessoais aos valores da companhia.



Durante um período de dois anos e meio, o Trainee passa por diferentes negócios da Johnson & Johnson. A fim de oferecer uma experiência completa, essas rotações irão expor cada trainee às diferentes áreas de finanças, passando por estruturas como Supply Chain, Sales & Marketing, Financial Planning & Analysis, Tesouraria ou Projetos. Dessa forma, além de aprenderem sobre os princípios contábeis e análises financeiras, essas pessoas desempenharão papéis desafiadores e poderão contribuir com novas perspectivas e soluções que tragam mudanças e melhorias de processos à companhia.



Profissionais de todas as formações acadêmicas, como bacharelado, tecnólogo e licenciatura, que tenham interesse em desenvolver uma carreira na área de finanças estão aptos a participar da seleção. Podem se candidatar quem concluiu ou vai concluir a graduação entre junho de 2020 e junho deste ano, desde que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente nos escritórios de São Paulo e São José dos Campos. Por ser um programa global, que envolverá diversos treinamentos, interações e reuniões com outros países, há necessidade de ter inglês avançado para participar da seleção.

Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que uma boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso. É por isso que, há mais de 130 anos, nosso objetivo é manter as pessoas saudáveis em todas as idades e fases da vida. Hoje, como a maior e mais diversificada empresa de saúde do mundo, estamos comprometidos em usar nosso alcance e tamanho para o bem. Nos esforçamos para melhorar a acessibilidade, criar comunidades mais saudáveis e proporcionar uma mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos, em qualquer lugar. Unimos coração, ciência e engenhosidade para mudar profundamente a trajetória da saúde da humanidade.

Johnson Johnson-Foto:Rodolfo Moreira