Colégio Anglo São José dos Campos promove o Talkshow Escola para Pais

O evento é aberto ao público e visa discutir temas relevantes para a educação dos jovens frente aos desafios atuais

“No meu tempo não era assim: aproximando gerações através do conhecimento e do amor”, esse será o tema do primeiro talkshow do projeto Escola de Pais, promovido pelo Colégio Anglo de São José dos Campos. O evento acontece no dia 26 de março, a partir das 10h, no Auditório do Hyde Park.

Mônica Yumi Kukita Gonçalves, diretora do Colégio Anglo Cassiano Ricardo

“Com esses eventos, queremos atender aos anseios da família, proporcionando um espaço de escuta, com troca de experiências sobre temas variados e pertinentes para o bom relacionamento e educação dos jovens”, explica Mônica Yumi Kukita Gonçalves, diretora do Colégio Anglo Cassiano Ricardo.

Neste primeiro encontro, o talkshow será mediado pelo jornalista, filósofo e psicanalista clínico Carlos Abranches e contará com a participação das psicólogas Claudia Oliveira e Cristina Matias. Haverá ainda um café especial dos anos 80, no qual serão resgatadas emoções e músicas da época

As inscrições para podem ser feitas pelo link https://www.anglocassianoricardo.com.br/produto/escola-de-pais/.

Talkshow “No meu tempo não era assim: aproximando gerações através do conhecimento e do amor”

26 de março | sábado | 10 horas

Um delicioso café da manhã temático será servido a partir das 9h30.

Auditório do Hyde Park – Av. Cassiano Ricardo, 401 – Jardim Aquarius – SJC

Ingresso solidário: R$ 15,00 + 1kg de alimento não perecível*

Ingresso normal: R$ 30,00

*Os alimentos deverão ser doados no dia do evento. O valor líquido arrecadado será destinado à compra de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

Colégio Anglo de São José dos Campos