Parada dos Esportes de casa nova a partir de 30 de janeiro: Rádio Metropolitana 1290AM

Perto de completar 59 anos no ar, o mais tradicional e premiado programa esportivo de São José dos Campos e região está de casa nova a partir da próxima terça (30/1).

Rádio Metropolitana 1290AM

O Parada dos Esportes e as transmissões dos jogos do São José no Campeonato Paulista da série A2 poderão ser ouvidos pelo 1290 AM da Rádio Metropolitana.

O programa seguirá o mesmo horário: das 18h20 às 19h, de segunda a sexta.

Desde outubro de 2022, o time de cronistas do Parada dos Esportes estava na Rádio Clube AM 1120 e por decisão da emissora o contrato não foi renovado com a equipe.

Ao longo das quase seis décadas de trabalho, dedicados à cobertura diária e às transmissões dos jogos do São José, o Parada passou por emissoras como Clube, Bandeirantes, Cidade, Piratininga e CBN.

A história do programa está diretamente ligada a história do clube: em 1978, o hino oficial da Águia do Vale, composta por Otavio Assis e utilizado até os dias de hoje, foi escolhido por meio de um concurso que nasceu no Parada dos Esportes.

Pela longevidade e sua contribuição ao esporte de São José dos Campos, no ano de 2015, o programa foi homenageado pela Câmara Municipal com a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel. Em 2020, o Parada recebeu o reconhecimento da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (ACEESP) pelos mais de 50 anos de dedicação ao jornalismo esportivo.

Parada dos Esportes

Desta forma, os cronistas Paulo Roberto de Paula, Antônio Carmo, Valtencir Vicente, Paulo Roberto de Carvalho, Dirceu Plenamente, Celso Gomes, Vieira Júnior e Pedro Coralia seguem para a nova emissora já com a transmissão do programa e da transmissão do jogo São José x Río Claro nesta quarta (31), direto do Estádio Martins Pereira, a partir das 18h.