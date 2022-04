Atlhetica Nutrition® lança mais de 50 produtos na Arnold South America

Primeiro dia do maior evento multiesportivo da América Latina promete muitas novidades; feira será palco de nossos lançamentos

Nesta sexta-feira, 29, começa mais uma edição da Arnold South America, em São Paulo, um dos maiores eventos multiesportivos do mundo. Depois de dois anos ausente por conta da pandemia, a Atlhetica Nutrition® retorna como patrocinadora Diamond.

A empresa já deve começar o primeiro dia da feira lançando mais de 50 novos produtos de diferentes linhas. Entre elas estão novas dosagens e sabores do famoso Best Whey®, lançamentos exclusivos da família Best Vegan®, bebidas proteicas, um megalançamento da família Go!, novidades na linha Cleanlab® e muito mais!

Atlhetica Nutrition®

A Atlhetica Nutrition® terá dois estandes com quase 600m² para atendimento. Um deles será apenas para lojistas e parceiros, onde serão fechados novos negócios e apresentação estratégica da empresa. O outro contará com todas as novidades e reflete muito da cultura da empresa, afinal seu slogan é “We know all about taste” (nós entendemos tudo sobre sabor, em tradução livre).

Pré, durante e pós-treino

Alguns lançamentos são suplementos voltados às pessoas que praticam algum tipo de atividade física, desde leve como caminhadas até o endurance, categoria que inclui ciclismo, maratonas, corridas de rua, triátlon e muito mais.

Cada um com sua característica, a empresa sempre priorizou a qualidade de seus ingredientes e, sobretudo, produtos com sabor natural, citado pelos consumidores como ponto forte da marca.

Ricardo Armando De Angelis, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®

Para Ricardo Armando De Angelis, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®, essa edição da Arnold South America tem um gostinho muito especial. “Voltamos com potência máxima depois de três anos. O mercado de suplemento se revolucionou após a pandemia, tanto no Brasil como no mundo. Muitas academias fecharam as portas durante a quarentena, porém a partir desse confinamento as pessoas descobriram um novo hobby, começaram a fazer exercícios, praticar esportes e cuidar mais do corpo. Agora, com o retorno da vida normal, as pessoas continuam suas rotinas de exercícios, e isso é ótimo!”.

Arnold South America

Outro destaque para De Angelis é a presença marcante da Atlhetica Nutrition® no evento. “Somos patrocinadores Diamond da Arnold South America, um dos maiores eventos multiesportivos do mundo, é muito orgulho poder fazer parte dessa história. Só estamos aqui hoje porque trabalhamos muito no passado e sempre buscamos novidades para levar o que há de melhor aos nossos consumidores”.

A empresa hoje atende todos os estados do Brasil, possui parceiros e representantes comerciais nas principais cidades e é reconhecida pela sua excelência em produzir suplementos alimentares saborosos.

Prêmios

Em 2019, a Atlhetica Nutrition® foi reconhecida pela sua atenção com o meio ambiente, sendo vencedora da FI INNOVATION AWARDS com a embalagem verde do Best Vegan®, desenvolvida em parceria com a Braskem. Segundo De Angelis, “o projeto todo foi pensado de uma forma holística, pois ser um produto Vegan e também para intolerantes aos produtos lácteos não seria suficiente, ela precisava ser completa, dando um passo muito importante para nossa história. Sua embalagem inédita no mercado de suplementos mundial é produzida com polietileno verde I’M GREEN®, um bioplástico desenvolvido a partir da cana de açúcar, uma matéria prima renovável, além de ser 100% reciclável, ao passo que os polietilenos tradicionais utilizam matérias primas de fonte fóssil como petróleo e gás natural”.

Recentemente, em 2021, a empresa foi premiada no Lifestyle Of Health And Sustainability (LOHAS Award), em Hong Kong. O Best Vegan®, produto que disputou o prêmio venceu na caterogia Melhor Proteína da Ásia. É importante lembrar que naquele continente, mais de 70% da população é adepta ao veganismo. A proteína vegetal concorreu com outros produtos de todo o mundo – inclusive da própria China – sendo a vencedora eleita por uma comissão especial de asiáticos com base em laudos técnicos e comprovação científica.