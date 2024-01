Atlético Joseense perde para o São-Carlense no Paulista A4 Sicredi

Na tarde deste domingo(28/01) em São José dos Campos, no jogo que marcou o fechamento da primeira rodada da competição estadual, a equipe do São-Carlense bateu o Atlético Joseense por 1 a 0.

Paulista A4 Sicredi

Com a vitória, o São-Carlense chegou aos seus primeiros três pontos conquistados, iniciando a competição na sexta colocação. Do outro lado, o Atlético Joseense é o 14º.

A partida em São José dos Campos tinha tudo para um desfecho sem um vencedor. Após um primeiro tempo sem muita emoção, a segunda etapa foi muito disputada e definida em seus minutos finais.

A bola balançou as redes aos 48 da segunda etapa, quando Vinicius mandou para o fundo do gol, definindo a vitória do São-Carlense em 1 a 0.

Atlético Joseense