São José EC vence o Noroeste na estreia do Paulista A2

No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o São José, que retornou ao Paulista A2 após dez anos depois de sagrar vice-campeão do Paulista A3 em 2023, estreou com vitória, diante do Noroeste, por 2 a 1. Logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, aos 13, Carlão abriu o placar para o time de Bauru.

São José EC

Ainda na primeira etapa, Nicholas deixou tudo igual, aos 42, e no segundo tempo, aos 12, João Gabriel, de cabeça, fez o gol da vitória do São José. Depois disso, o duelo seguiu movimentado, mas o time da casa venceu por 2 a 1.

FPF