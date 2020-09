Para que serve o cartão de crédito consignado?

Um cartão comum, aceito em todo o Brasil, mas com características muito positivas para o consumidor, especialmente, negativados

O cartão se tornou um verdadeiro aliado no dia a dia dos brasileiros. De acordo com levantamento realizado pela Kantar, o cartão de crédito é o método mais utilizado para fazer compras de abastecimento, e 60% dos entrevistados afirmam que optam pela forma de pagamento para quitar despesas.

No entanto, nem todo mundo que precisa de crédito, têm acesso ao cartão. Isso porque, as instituições financeiras aplicam diferentes análises no CPF do solicitante antes de conceder crédito, e não poucos acabam ficando de fora. Diante desse cenário, o cartão de crédito consignado surge como uma oportunidade, pois não realiza consulta ao SPC ou Serasa para a liberação.

Conheça os principais motivos para solicitar um cartão consignado:

1. Anuidade zero. Grande parte dos cartões de crédito cobram anuidade, que nada mais é do que uma taxa de uso do cartão. No entanto, o cartão consignado é livre dessa cobrança e sem ter qualquer outro custo adicional para o titular.

2. Menores taxas de juros. Ao contrário dos cartões tradicionais, o consignado apresenta uma das menores taxas de juros do mercado, estabelecido durante a pandemia em 2.70% ao mês. Mas por quê? Por ter o valor mínimo das faturas descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS, os juros são mais baixos.

3. Cartão para negativado. Como já dissemos, outra importante característica do cartão consignado é sua elegibilidade a quem está com restrição no CPF. O cartão de crédito consignado é destinado para aposentados e pensionistas do INSS, e ainda para servidores públicos e, estes, ainda que negativados, podem contratar o cartão sem burocracia. Vale destacar, ainda, que também é possível utilizar o cartão consignado para saques.

4. Sem dívidas acumuladas. O simples atraso ou não pagamento da fatura do cartão são capazes de provocar um grande problema financeiro para o consumidor, uma vez que incorre juros sobre juros. Com o cartão de crédito consignado, no entanto, o valor mínimo é descontado da folha de pagamento mensalmente. Assim, em caso de necessidade, pelo menos o mínimo já está garantido, podendo ainda o cliente pagar o valor da sua fatura normalmente se desejar.

Em todos esses aspectos, o cartão de crédito consignado se mostra uma solução para quem precisa de crédito para o dia a dia, dedicado ao consumo familiar e ao acesso à serviços básicos como delivery de comida, acesso à internet, carros por aplicativo e outros.