Dicas para fazer a construção de um bom mix de produtos

O mix de produtos refere-se ao portfólio de bens e serviços que uma empresa oferece aos seus consumidores. Um bom mix de produtos consiste em várias linhas de produtos associadas que os clientes usam em conjunto para realizar uma função.

Essas linhas de produtos podem corresponder umas às outras ou podem ser totalmente diferentes. Uma empresa também pode ter muitos produtos na mesma linha.

Um produto, por sua vez, é um item produzido ou adquirido pela empresa para satisfazer e suprir as necessidades existentes do cliente.

Por exemplo, uma empresa de acessório para piscina de alvenaria pode ter diversos produtos em seu portfólio. O conjunto desses produtos formará uma linha e o agrupamento dessas linhas corresponderá ao mix de produtos.

Importância do mix de produtos

O mix de produtos, subconjunto do mix de marketing, é uma parte importante do modelo de negócios de uma empresa.

Ele pode ser visto como uma técnica sistemática na qual a empresa sabe quais serviços e bens estão sendo fornecidos por ela, quais serviços e bens estão fazendo bem e que ajuda a conhecer as necessidades dos clientes.

É um conceito importante para entender e usar de forma mais eficaz para ser consistente, ter qualidade e controle de recursos e, eventualmente, ajudar a empresa a crescer, alcançando novos patamares.

Se uma empresa puder gerenciar seu mix de produtos com sucesso, será mais fácil se ajustar ao padrão de demanda e das preferências alteradas. Além disso, diversifica os riscos e diminui a dependência de um produto ou de uma linha de produtos.

Mas é preciso ter cuidado ao expandir o mix de produtos. Não deve adicionar itens desnecessários e realizar pesquisas minuciosas para garantir que haja mercado para seus itens.

Estratégia de mix de produtos

Uma empresa, em geral, começa suas atividades com menos produtos, mas tenta atingir um nível mais alto de consistência. À medida que avança e cresce, faz esforços para entrar em novos mercados, criar novos produtos e oferecer produtos exclusivos.

Além disso, eles tentam criar produtos de qualidade superior ou inferior para oferecer mais opções aos clientes.

Tal estratégia significa esticar a linha de produtos. A criação de um produto de qualidade superior é um alongamento para cima, e a introdução de itens de preço mais baixo é um alongamento para baixo.

Mas geralmente é aconselhável que, quando você começa na empresa, mantenha o mix de produtos estreito. O comprometimento excessivo de recursos que você poderia ter usado em diferentes aspectos do seu negócio pode acabar complicando a produção.

Por esse motivo, uma empresa de construção de casas,por exemplo, pode optar por começar com um mix de produtos estreito para ser consistente e melhorar a qualidade de seus serviços, acabando assim fazendo um bom nome no mercado.

Com o tempo, a empresa pode querer adicionar novas linhas de produtos similares com preços diferentes para atingir todos os aspectos das massas. Isso é chamado de alongamento de linhas de produtos.

Quando um produto ou serviço de preço mais alto é adicionado, é chamado de alongamento para cima e, quando produtos ou serviços de preço mais baixo são adicionados, é chamado de alongamento para baixo.

Quanto mais amplo e profundo o mix de produtos, mais produtos e serviços a empresa pode oferecer. Quanto mais variedade de produtos, mais alcance a empresa terá eventualmente.

Entendendo a aplicação do mix de produtos

O mix de produtos ajuda a determinar em que direção sua empresa está indo e os dados acumulados por ele ajudam a determinar para onde você quer levar a empresa. Também ajuda você a ser consistente com seus clientes-alvo.

Com uma compreensão do conceito de mix de produtos, você pode avançar rapidamente e ser eficiente de várias maneiras.

Em primeiro lugar, ajuda a entender os clientes e suas necessidades e como as necessidades dos clientes continuam mudando à medida que o tempo avança. Ele também deve ser atualizado de acordo com suas necessidades por meio de feedback valioso.

Ele fornece foco. Para uma empresa de instalação de câmeras, ele pode auxiliar a lembrar seu propósito principal e o objetivo do negócio. À medida que o negócio cresce, a tentação de atualizar e mudar o mix cruza a mente muitas vezes para atingir mais massas.

Ao fazer isso, ela pode comprometer a consistência e a qualidade de seus serviços, deixando para trás os principais clientes. É importante lembrar que a maior parte das vendas vem dos clientes principais.

Por isso deve-se ter muito cuidado ao alterar e adicionar as linhas de mix.

Conceitos importantes

Compreender o mix de produtos de uma empresa é essencial para estudar e analisar sua imagem de marca. Uma empresa com mais largura e profundidade de produtos é vista como mais diversificada.

Uma empresa de montagem de ar condicionadopodeexpandir a largura do produto para lhe dar a capacidade de diversificar o risco e atender às diferentes demandas dos consumidores.

Mais diversificação significa menos risco, pois a empresa diminui sua dependência de um produto ou linha de produtos. Por isso é importante tomar conhecimento de alguns conceitos importantes.

Por outro lado, se uma empresa que fabrica capacete de construção civil expande a profundidade, permite que ela atenda melhor às necessidades dos clientes atuais.

No entanto, se uma empresa adiciona produtos desnecessários à sua linha de produtos, isso pode prejudicar seus resultados, bem como a imagem da marca.

Largura

O número de linhas de produtos que uma empresa sugeriu é o que é chamado de largura de um mix de produtos.

Por exemplo, uma empresa de construção civil pode oferecer produtos como levantar prédios e casas,amostragem de soloe cálculo de risco. Isso quer dizer que ela oferece três produtos em seu portfólio.

Quanto maior a largura, maior a variedade de bens e serviços fornecidos pela empresa.

Comprimento

O comprimento do mix de produtos reflete o número total de produtos ou serviços do mix que a empresa é capaz de fornecer, no momento, aos seus clientes.

Ou seja, se uma empresa de demolição de casas antigastiver duas linhas de serviços e 20 serviços cada sob essas linhas, o comprimento do seu mix será de 40.

Profundidade

A profundidade se trata do montante totalizante de serviços ou produtos dentro de uma determinada linha. Pode haver variações nos produtos ou serviços de uma mesma linha.

As diferenças podem estar na forma de tamanho, sabor ou qualquer outra característica do produto.

Consistência

A consistência de um mix de empresa refere-se a quão semelhantes e próximas as outras linhas de produtos estão relacionadas em uso, produção, distribuição ou quaisquer outras formas diferentes.

Por exemplo, uma empresa de administração de condomínios que lida apenas com a oferta de síndicos tem mais consistência do que uma empresa que oferece serviços de limpeza geral, limpeza de piscina, segurança, motoristas particulares, jardineiros etc.

A relação é principalmente sobre os canais de produção e distribuição. Mais consistência é vantajosa para uma empresa, pois significaria custos mais baixos e melhor distribuição.

Além disso, mais compatibilidade também significa alinhamento da imagem da marca com os produtos que uma empresa fabrica.

Fatores que afetam o mix de produtos

O mix de produtos depende de muitos fatores, onde podemos destacar alguns como:

Idade da empresa;

Situação financeira;

Área de operação;

Identidade da marca.

Muitas novas empresas começam com largura, comprimento, profundidade e alta consistência do mix de produtos, enquanto empresas com boa situação financeira têm um mix de produtos amplo, longo, profundo e menos consistente.

A área de atuação e a identidade da marca também afetam seu mix de produtos.

Idade

Uma nova empresa teria menos produtos em sua linha. Por outro lado, uma empresa mais antiga provavelmente produzirá mais produtos.

Posição financeira

Uma empresa que está indo bem e tem boa situação financeira provavelmente terá mais produtos no mix de produtos do que uma empresa que não está indo tão bem financeiramente. Uma empresa que não está indo bem reduziria sua linha de produtos ou produtos.

Área de operação

Se uma empresa está em um setor em que pode comprar mais produtos ou é viável fabricar mais produtos, deve fazê-lo. Por exemplo, existem mais oportunidades na área de higiene do que na indústria sabonetes.

Às vezes uma marca se torna tão grande que pode adicionar facilmente novas linhas ou itens de produtos (relacionados e não relacionados).

O mix de produtos é um parâmetro do mix de marketing e ocupa um lugar importante no modelo de negócios de uma empresa e consiste nas dimensões citadas anteriormente.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Borko Manigoda por Pixabay