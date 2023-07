Max Titanium promove maior campanha promocional da história do mercado de suplementos

Na compra de produtos Max Titanium, consumidores recebem um número da sorte para concorrer a uma viagem à maior competição de fisiculturismo do mundo nos EUA e a centenas de prêmios

Pela primeira vez na história do mercado de suplementos, a Max Titanium, marca do Grupo Supley e líder em suplementos esportivos, vai sortear uma viagem para a maior competição do mundo de fisiculturismo, o Mr. Olympia 2023, em Orlando, nos EUA, ao lado dos atletas do Elite Team Max Titanium, com tudo pago.

“Road to Olympia”

A inovadora e maior campanha promocional realizada no segmento da Max Titanium, já está no ar e vai até o dia 27 de setembro. Intitulada “Road to Olympia”, a ação prevê ativações em todos os pontos de contato com os fãs da marca.

Elite Team Max

Para acelerar e amplificar o alcance da promoção, Renato Cariani, Ramon Dino, Angela Borges, Julio Balestrin, Caike, entre outros integrantes do Elite Team Max, promoverão conteúdos temáticos com projeção de mais de 100 milhões de impactos no período.

Além dos conteúdos, a campanha terá a positivação de 10 mil MPDVs (Materiais de Ponto De Venda), em 2500 lojas, 1.000 degustações em academias, social ads e algumas peças de interação para redes sociais.

Mariane Morelli, CEO do Grupo Supley

Segundo Mariane Morelli, CEO do Grupo Supley, a marca investiu mais de R$6,5 milhões na campanha promocional, produzida in-house e em parceria com a agência Ideia Propaganda, para estimular um sell-out jamais visto em seus lojistas parceiros.

“Um de nossos principais objetivos é associar a mecânica promocional hard sell a oferta de experiências incríveis aos nossos fãs e parceiros comerciais. Por isso, aproveitamos a oportunidade proporcionada pelo evento para desenvolver esta ação inovadora que envolve toda a cadeia do nosso negócio. Nossa expectativa é impulsionar as vendas no terceiro trimestre, consolidar a liderança da marca e do grupo”, afirma.

Além da grande premiação final, os participantes vão concorrer, diariamente, a Kits Max Titanium. Cada brinde possui uma mala-mochila, uma mochila, uma marmiteira, um moletom, uma coqueteleira e uma camiseta da marca.

Para participar, basta adquirir um produto Max Titanium e cadastrar o comprovante fiscal no site ou no WhatsApp (55 11-5108.0236) da promoção. Cada produto garante um número da sorte e cada compra, uma chance de participar do jogo Roleta Max, disponível no site da “Road to Olympia”.

Os consumidores que comprarem o “Promopack Road to Olympia” – kit temático da “Road to Olympia”, que contém um Hórus e um brinde de creatina – têm direito a 5 números da sorte e duas oportunidades para jogar o Roleta Max, aumentando ainda mais as chances de ganhar.

Promopack Road to Olympia, da Max Titanium.

Outro diferencial da “Road to Olympia” é que, além do consumidor final, o lojista que comercializa Max Titanium também ganha. Ou seja, o lojista responsável pela venda realizada ao vencedor da promoção acompanha seu cliente na viagem.

O sorteio acontece no dia 02 de outubro e os resultados serão divulgados no site da “Road to Olympia”. Os vencedores também serão notificados por telefone ou e-mail, de acordo com os dados fornecidos em seu cadastro.

A promoção é válida para pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes em território nacional. Para cadastro e mais informações, acesse aqui.

Max Titanium

Somos a marca símbolo em nutrição esportiva e há 17 anos a parceira ideal para quem é obcecado por resultados! Considerada a maior formadora de campeões é responsável por fomentar um ecossistema gerador de demanda que ultrapassa 2 bilhões de impactos por ano, acelerando a marca em todos os canais de vendas. Não importa qual seja a sua meta, a MAX te ajuda a atingi-la.