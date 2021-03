ETEP e UniBTA estão com inscrições abertas para 1.300 bolsas de estudo

Alunos concorrem a bolsas de até 100% nos cursos de graduação; inscrições podem ser feitas até 31 de março

O Centro Universitário ETEP e o Centro Universitário UniBTA estão com as inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2021, com o encerramento no dia 31 de março. Os estudantes concorrem a bolsas de até 100% em toda a graduação e as inscrições podem ser realizadas para os cursos de bacharelado, tecnólogo e licenciatura, nas modalidades presencial, semipresencial, EaD e flex.

Reitor Thiago Pêgas

“O Concurso de Bolsas representa uma oportunidade para os estudantes ingressarem em uma faculdade de ponta por um preço acessível. Nossa ideia é valorizar esses bons alunos, promovendo um estímulo para que continuem buscando uma trajetória de sucesso”, explica o reitor Thiago Pêgas.

Concurso de Bolsas 2021

A instituição concederá para os estudantes aprovados 1.300 bolsas de estudos, sendo 650 para a ETEP e 650 para o UniBTA. Os descontos são de 50% a 100% concedidos conforme a pontuação na prova. O participante deve se inscrever por meio de preenchimento do formulário online, disponível nos sites das instituições etep.edu.br e unibta.edu.br. Em função do Plano São Paulo, as provas serão online.

ETEP

Idealizado em 1956, a ETEP é uma das principais referências em ensino com foco em formar profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho. O Centro Universitário ETEP é também reconhecido pela excelência por meio dos resultados obtidos nas avaliações do MEC. A instituição mantém unidades no Vale do Paraíba, São Paulo e Lisboa oferece cursos de graduação, pós-graduação e técnicos.

A ETEP baseia seu modelo de ensino nas metodologias ativas, nas quais os alunos aplicam o conhecimento adquirido na realização de projetos e trabalhos práticos e começam a vivenciar já na faculdade a realidade profissional. Entre as ações e investimentos realizados para a implementação da metodologia está a criação do Espaço de Projetos, o primeiro laboratório da faculdade para a fabricação de protótipos criados pelos alunos, sempre com foco na formação de profissionais altamente qualificados para atender às demandas do mercado.

UniBTA

O UniBTA foi fundado em São Paulo, em 2001, com o nome de IBTA, com o objetivo de ser um centro de excelência em educação superior nas áreas de tecnologia, gestão e administração. Hoje Centro Universitário, mantém cursos de graduação e pós-graduação, além de um centro de treinamento e parcerias com grandes empresas para o desenvolvimento profissional de seus estudantes. Possui professores qualificados, com ampla experiência de mercado e conectados com as novas tecnologias.