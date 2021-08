Panini lança álbum de figurinhas do Brasileirão 2021

Comemorando os 50 anos do campeonato, o novo álbum busca reaproximar os torcedores depois de mais de 1 ano em isolamento social

Os fãs dos craques do campeonato brasileiro já podem comemorar o lançamento do álbum de figurinhas oficial Brasileirão 2021, pela Editora Panini, líder no segmento de colecionáveis. O livro ilustrado do maior campeonato nacional, estará disponível nas principais bancas e no site da Panini a partir de 20/08. O novo álbum comemora os 50 anos da competição, conta com 40 times (20 da série A e 20 da série B), ordenados de acordo com a classificação do campeonato de 2020, e possui 540 cromos para serem colecionados, sendo 100 cromos especiais!

Brasileirão 2021

Entre as novidades, a Panini traz uma seção especial com os 20 maiores artilheiros do Brasileirão que estão em atividade e presentes nesta temporada de 2021 na série A. Em um campeonato repleto de jogadores consagrados, como Hulk, Douglas Costa e Daniel Alves, os fãs terão a oportunidade de ver artilheiros que fizeram história no Brasileirão nestes últimos anos, entre eles: Fred, que pode se tornar o 2º maior goleador de todos os tempos, Diego Souza, Gabigol, Jô, Guerrero, Marinho entre outros.

José Eduardo Martins, presidente e CEO da Panini Brasil

A campanha deste ano utiliza o mote “a diversão voltou!” e busca reaproximar os torcedores depois de mais de 1 ano em isolamento social. “Como na edição anterior o campeonato começou com os estádios sem a presença do público, ainda pelo efeito da pandemia causada pela Covid-19, a esperança de todos é que possamos chegar nas rodadas decisivas do campeonato, lá em novembro e dezembro, com os estádios novamente cheios! Para uma edição tão especial como esta, um desfecho com público seria algo inesquecível para os torcedores, assim como esta histórica edição do álbum do Brasileirão 2021”, pontua José Eduardo Martins, presidente e CEO da Panini Brasil.

No novo álbum, o público poderá conferir, ainda, seções diferenciadas com informações dos 50 anos do Brasileirão, assim como um panorama de como as séries A e B estavam em 2020 e como estão em 2021. Com estatísticas e curiosidades o lançamento é uma maneira perfeita para todos os fãs se aprofundarem ainda mais em todos os detalhes desta emocionante competição.

Jogadores viram ilustração

Para trazer ainda mais diversão fora do campo, os jogadores Hulk (Atlético Mineiro), Felipe Luis (Flamengo), Marinho (Santos), Felipe Alves (Fortaleza), Gabriel Menino (Palmeiras), Taion (Internacional) e Nikão (Atlético Paranaense) terão figurinhas especiais em formato de ilustração! A ação foi pensada pela agência iD\TBWA, que passou a atender a editora esse ano.

Álbum de figurinhas do Brasileirão 2021

O álbum oficial Brasileirão 2021 chega em versão capa brochura e capa dura, por R$ 10,00, e os envelopes com cinco figurinhas, por R$ 3,00, além de diversos kits especiais com o álbum e os cromos.

Ficha técnica

Lançamento: 20/08/2021

Formato: 230 X 270 mm

Estrutura: 72 páginas + capa

Distribuição: nacional

Total de cromos: 540 cromos

Preço do Livro Ilustrado: R$ 10,00

Preço do Envelope: R$ 3,00

Kits

Livro Ilustrado capa brochura + 6 envelopes: R$ 28,00

Livro Ilustrado capa brochura + 12 envelopes: R$ 46,00

Blister Cartela A4+ 6 envelopes: R$ 18,00

Blister Cartela A4+ 12 envelopes: R$ 70,90

Kit Premium Álbum capa dura com efeito metalizado + 80 envelopes + box premium: R$ 247,41 (com desconto)

Panini

O Grupo Panini foi criado há quase 60 anos em Modena, Itália. Possui subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos. É a líder mundial no setor de colecionáveis e publicações e a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina. A empresa possui canais de distribuição em mais de 150 países e conta com uma equipe de mais de 1.200 pessoas. Para mais informações, visite www.paninigroup.com.