Após campanha histórica e vaga na Libertadores, presidente do Fortaleza garante permanência de Vojvoda em 2022

O Fortaleza fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro 2021 e terminou na quarta colocação na tabela. Sob comando do treinador Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Pici foi a grande surpresa desta edição e conseguiu uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. O time se despediu de 2021 com uma vitória por 2 a 1, na Arena Castelão, em cima do Bahia. Com o revés, o adversário acabou rebaixado para a Segundona.

Em contrapartida, o torcedor do Fortaleza tem mais um motivo para comemorar: o treinador Vojvoda fica. O presidente Marcelo Paz confirmou em uma entrevista coletiva logo depois da última partida no Brasileirão. “Venho aproveitar para fazer um anúncio, que é a permanência do nosso professor no comando do Fortaleza por mais um ano”, afirmou.

No total, o treinador comandou o Fortaleza em 51 partidas nesta temporada, chegando a 25 triunfos, 10 empates e 16 tropeços. Sob comando do argentino, a equipe faturou o Campeonato Estadual, chegou à semifinal da Copa do Brasil e bateu em terceiro na Copa do Nordeste.

Além disso, o Leão do Pici estará na principal competição de clubes da América do Sul pela primeira vez. Outra conquista inédita foi o quarto lugar, sagrando-se dono da melhor campanha entre os times do Nordeste na Era dos Pontos Corridos na Série A. O Leão do PIci se despede do Brasileirão 2021 com 50,9% de aproveitamento.

Foto: Leonardo Moreira/FEC