São José Futebol Feminino contrata atacante Sisi para o restante da temporada

Jogadora estava no Foz Cataratas, onde disputou o início da Série A2 do Campeonato Brasileiro

O São José Futebol Feminino acertou a contratação da atacante Sisi, que estava no Foz Cataratas. A jogadora, de 22 anos, chega para reforçar o elenco joseense para esse restante de temporada.

Sisi

Sirlayne Braga Ribeiro tem passagem pelo Flamengo, Vitória das Tabocas-PE, Penarol-AM, Taubaté e disputou a primeira rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro pelo Foz Cataratas, do Paraná, fazendo dois gols na vitória sobre o Operário-MT na abertura da competição.

A atleta falou sobre a oportunidade de vestir a camisa do São José e espera ajudar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro.

“É uma honra estar vestindo a camisa do São José, um clube muito tradicional e grandioso no futebol feminino. Quero fazer o meu melhor e ajudar o time a conquistar os objetivos”, disse Sisi.

São José Futebol Feminino

O São José Futebol Feminino tem seis pontos somados no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias em cinco jogos disputados. A última partida foi realizada no dia 15 de março, contra o Avaí-Kindermann, antes da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Pela sexta rodada, o São José enfrentará o Audax Osasco, em jogo marcado para o dia 30 de agosto, às 15h, em Osasco.

Patrocínio: DM Card | Mercadinho Piratininga

Apoio: Orthoservice | Maxx Sports