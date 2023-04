Com ingressos quase esgotados, São José E. C. recebe o Grêmio Prudente em confronto que vale o acesso para A2

Jogo deste sábado,29, será às 19h no Estádio Martins Pereira

Neste sábado, 29, às 19h, o São José Esporte Clube recebe o Grêmio Prudente, no Estádio Martins Pereira, em partida que definirá o finalista do Campeonato Paulista da A3. A Águia do Vale contará com o apoio da torcida que adquiriu mais de 12 mil ingressos de forma antecipada.

Por ter feito campanha melhor que o adversário deste final de semana nas fases classificatórias da A3, o São José possui a vantagem de se classificar caso o resultado agregado na somatória dos dois confrontos termine empatado.

Como o jogo de ida terminou 0 a 0, qualquer empate ou vitória da equipe joseense neste sábado, o time se classifica para a decisão do estadual e garante a vaga na A2 do Campeonato Paulista em 2024.

Presente em todas partidas neste ano, o volante Pedrinho, que está em sua segunda temporada defendendo a Águia do Vale, destaca a superação do elenco após resultados adversos no início da A3.

“Sensação única por atuar em todos os jogos da A3 até aqui. Pude desfrutar de todos os momentos, sendo até os difíceis lá no começo do torneio, no qual valorizo e sei que foi importante para nosso crescimento”.

“Esse jogo do acesso vai ser um dos mais importantes da minha vida. Todo atleta sonha com esse momento na carreira. Agora é aproveitar e ter foco para conquistar o tão sonhado acesso pelo São José”, completou Pedrinho.

São José Esporte Clube

Nesta temporada, São José e Grêmio Prudente se enfrentaram quatro vezes, e em nenhuma das partidas terminou com vencedor, o que representa o equilíbrio esperado para esta semifinal.

Um dos diferenciais na campanha da Águia do Vale tem sido o apoio de sua torcida, que tem lotado o estádio Martins Pereira nos jogos em casa, resultando na maior média de público da competição.

Mais de 12 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o jogo mais importante do São José até o momento na temporada. Que será o recorde de público do estádio Martins Pereira após a reforma em 2014.

Para a comodidade e segurança de todos, os ingressos de gratuidade (menores de 12 anos e maiores de 65 anos), serão entregues diretamente na fila de acesso às catracas, mediante a apresentação de documento original com foto. Não haverá a retirada antecipada nas lojas e, também, nas bilheterias.

Como as gratuidades são limitadas por lei, é fundamental que os torcedores que se encaixem nos quesitos cheguem ao estádio com antecedência.

Treino aberto para torcida

Nesta sexta-feira, 28, o São José irá realizar seu último treino antes da semifinal com parte da atividade aberta para os torcedores.

A comissão técnica e diretoria do clube entendem que esse é o momento certo para os joseenses que estiveram presentes acompanhado o time em todos os jogos do Campeonato Paulista da A3, incentivarem os atletas antes de um jogo tão importante.

A partida entre São José Esporte Clube e Grêmio Prudente, neste sábado, às 19h, no Estádio Martins Pereira, terá transmissão no canal Futebol Paulista, canal oficial da Federação Paulista de Futebol – FPF no Youtube.

O São José Esporte Clube tem o patrocínio do Grupo Oscar, Sicredi, DM, Inovar e Farma Conde; e apoio de Viação Jacareí, Arroz e Feijão Fantástico, Água Mineral Monteiro Lobato, RT Sports, Padaria Flor de Ypê, Puma Zeladoria e Cauana Hortifruti.

São José Esporte Clube x Grêmio Prudente

Campeonato Paulista série A3 – Jogo de volta da semifinal

Data: 29/04 (sábado) às 19h

Local: Estádio Martins Pereira

Transmissão: FPF TV – Canal Futebol Paulista (YouTube)

Estádio Martins Pereira