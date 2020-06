De acordo com Luiz Gastão Bittencourt, uma pequena empresa, a Space Golf, empregou um robô para ajudar a servir os clientes e reduzir as pessoas diretas. contato pessoal durante os dias de COVID-19.

O personagem de três pés de altura e controle remoto, conhecido como L-10, se encaixa bem no centro de entretenimento familiar com ficção científica. Além de levar aos hóspedes pizza, sorvete e bebidas na sala de jantar do Sci-fi Café, o L-10 será visto varrendo o campo de mini-golfe blacklight ou apenas verificando os jogadores, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt.

Ray Radelia, designer / construtor da Space Golf, diz que o pequeno robô é apenas uma das etapas que estão sendo tomadas, enquanto o centro de diversão se prepara para reabrir: “Instalamos painéis de plástico em todos os pontos de interação empregado / hóspede e desenvolvemos limpeza intensa e horários de higienização para o lobby, banheiros, cozinha, campo de golfe, fliperama e passeio de realidade virtual. É claro que temos estações de higienização das mãos sem contato por toda parte. ”

A Space Golf , de acordo com Luiz Gastão Bittencourt, está mudando para um sistema de reservas on-line e, por enquanto, a capacidade do campo de golfe será de 25%.

O L-10 também fará aparições no campo de golfe blacklight de 18 buracos, que tem como tema naves espaciais, alienígenas intergalácticos e robôs gigantes. Embora a sala de festas para 40 pessoas não esteja disponível no momento, a Space Golf planeja retomar as festas, quando é seguro fazê-lo.