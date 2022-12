Palmeiras volta a vencer o Santos e conquista o Paulistão após 21 anos

Bia Zaneratto e Ary Borges marcaram os gols das palestrinas na conquista do título; Ketlen descontou para as Sereias

Com direito a um golaço de Bia Zaneratto, o Palmeiras conquistou o título do Paulistão Feminino de 2022. No Allianz Parque, na tarde desta quarta-feira (21), as palestrinas saíram campeãs ao superarem o Santos por 2 a 1. É o segundo título da história do clube, o primeira havia sido em 2001. Ary Borges marcou o segundo gol palmeirense, enquanto Ketlen diminuiu o marcador para o Santos.

Paulistão Feminino de 2022

O título veio com o placar agregado de 3 a 1, já que no jogo de ida, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Patrícia Sochor, aos 48 minutos do segundo tempo, em Santo André.

A conquista aconteceu diante de um público recorde para o futebol feminino do Palmeiras. 20.071 torcedores acompanharam o bicampeonato palmeirense no Allianz Parque, em São Paulo.

O jogo



Quando a bola rolou, o Palmeiras teve a primeira chance logo aos 30 segundos de jogo, com Bia Zaneratto, que cruzou para Júlia Bianchi mandar para as redes, porém foi assinalado impedimento. Mesmo com a vantagem de 1 a 0 no jogo da ida, o Palmeiras seguia impondo seu ritmo e figurando as melhores chances no ataque. Bruna Calderan, acertou a rede pelo lado de fora e Zaneratto viu seu chute sair rente à trave esquerda.

Após pressão inicial das mandantes, o Santos começou a se encontrar na partida. Giovanna Fernandes aproveitou o rebote, mas parou na grande defesa de Amanda. Depois foi a vez do Santos ter dois gols anulados. Primeiro, após cruzamento na área, Cristiane finalizou no travessão, na sobra Brena chegou a balançar as redes, mas a atacante santista estava adiantada. Depois, Cristiane foi lançada, saiu cara a cara com Amanda e com tranquilidade finalizou e novamente a bandeira da Copa do Mundo, Neuza Inês Back, apontou impedimento da atacante.

Precisando do resultado, o Santos retornou para o segundo tempo disposto a marcar. Em cobrança de escanteio, Giovanna Oliveira cabeceou por cima do gol. Porém, foi Bia Zaneratto que balançou as redes com um golaço, aos 21 minutos. A atacante recebeu o lançamento, contou com a falha de Giovanna Oliveira e avançou em velocidade. Ao entrar na área, Zaneratto deu uma caneta na zagueira Thayla, driblou a goleira Camila e finalizou para abrir o placar.

O gol desestabilizou o time do Santos, que não conseguia mais trocar passes e frequentar a área palmeirense. Com espaço, o Palmeiras ampliou com Ary Borges, aos 31. A volante recebeu em profundidade, invadiu a área e finalizou para a defesa de Camila. A bola rebateu em Thaysa que vinha logo atrás e sobrou para Ary, que com o gol livre, apenas empurrou para as redes.

O Santos precisava virar a partida para forçar as penalidades, já que o empate dava o título ao Palmeiras. Aos 37 minutos, Ketlen diminuiu o prejuízo do Santos. Após cruzamento, a atacante cabeceou no canto direito, sem chances para Amanda. O Palmeiras quase aumentou ainda mais sua vantagem, mas o chute de Duda Santos parou no travessão. O que não fez falta, e o Palmeiras se sagrou bicampeão paulista após 21 anos.

Ficha Técnica:Palmeiras 2 X 1 Santos

Local: Allianz Parque, em São Paulo;

Data: 21 de dezembro;

Gols: Bia Zaneratto aos 21′ do segundo tempo e Ary Borges aos 31′ do segundo tempo (Palmeiras); Kelten aos 37′ do segundo tempo;

Cartões amarelos: Thayla, Giovanna Oliveira e Cristiane (Santos); Carol Baiana (Palmeiras);

Público: 20.071 torcedores;

Arbitragem: Edina Alves Batista, Neuza Inês Back e Izabele de Oliveira.

Palmeiras

Palmeiras: Amanda; Bruna Calderan, Day Silva, Júlia Bianchi e Poliana; Ary Borges (Carol Baiana), Andressinha, Katrine e Duda Santos; Bia Zaneratto e Byanca Brasil (Patrícia Sochor). Técnico: Ricardo Belli.

Santos

Santos: Camila Rodrigues; Giovanna Fernandes, Tayla, Giovanna Oliveira e Bia Menezes (Eliana Stábile); Brena, Ana Carla (Erikinha) e Thaisinha; Jane Tavares (Gadu), Fernandinha (Ketlen) e Cristiane. Técnico: Kleiton Lima.

