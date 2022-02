L’Étape Brasil by Tour de France define datas para mais uma temporada

L’Étape Rio e L’Étape Brasil estão confirmados para os meses de junho e setembro, respectivamente

O ano de 2021 foi especial para a L’Étape no país: além de chegar à 7ª edição do L’Étape Brasil em Campos do Jordão (SP), a prova também estreou na Cidade Maravilhosa com o L’Étape Rio. Em 2022, a prova cresce ainda mais, recebendo ciclistas e amantes da modalidade de todos os estados. O calendário do ano já está definido!

O L’Étape Rio ocorre de 24 a 26 de junho, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto a oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP).

As inscrições para as duas etapas já estão abertas e podem ser realizadas nos sites do L’Étape Brasil e do L’Étape Rio. Em cada prova, os amantes do ciclismo poderão escolher entre dois percursos a serem divulgados, além de experimentar a participação em uma das provas com o selo de uma das maiores competições da modalidade no mundo: Tour de France.

8ª edição do L’Étape Brasil em Campos do Jordão (SP)

”O L’Étape Brasil vai para a sua 8ª edição, se tornando ainda mais um evento bem consolidado. É o maior evento de ciclismo amador da América Latina, tem tudo para ser um grande sucesso novamente!”, disse Bruno Prada, organizador da prova. ”A novidade será um village ainda maior que o de 2021, com muitas novidades para as crianças”.

O velejador e medalhista olímpico Bruno Prada ajudou a trazer a competição para o Brasil em 2015 com parceria da A.S.O. – Amaury Sports Organisation e da iniciativa privada. Sua primeira edição foi em 2015 na cidade paulista de Cunha. Desde 2018, o L’Étape Brasil é realizado em Campos do Jordão (SP).

Enquanto isso, no Rio de Janeiro (RJ), em 2022 o evento chega ao seu segundo ano. Na primeira edição, mais de 2 mil ciclistas pedalaram nos cartões postais da Cidade Maravilhosa, como a Praia de Ipanema, o Pão de Açúcar e os “Alpes Cariocas”, como a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. A prova passou também por trechos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na modalidade ciclismo de estrada.

”Estamos fazendo alguns ajustes de percurso para atender um número ainda maior de ciclistas do que os que participaram na primeira edição”, conta o organizador. “Seguimos um padrão do Tour de France, onde somos muito preocupados com a segurança dos atletas e a experiência de prova. Além disso é um grande encontro nacional dos amantes do pedal. Espero ver todos já em junho na etapa carioca!”, completou Bruno Prada.

Bruno Prada ainda revelou que, diante do sucesso da nova edição no Rio de Janeiro, em 2023 estão sendo estudas possibilidades de novas etapas do L’Étape no Brasil. ”Em 2022 não devemos ter uma terceira prova no país, mas em 2023 já existem algumas ideias de fazermos uma prova no centro-oeste”.

Mais informações:

L’Étape Brasil

Site oficial – https://www.letapebrasil.com.br/

Facebook – https://www.facebook.com/letapebrasil/

Instagram – https://www.instagram.com/letapebrasil/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCKq1bBlIu2szJDU-oj4McuQ

Strava – https://www.strava.com/clubs/l-etape-brasil-by-tour-de-france-1

L’Étape Rio

Site oficial – https://letaperio.com.br/

Facebook – https://www.facebook.com/letaperio

Instagram – https://www.instagram.com/letape_rio/