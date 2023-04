Corrida Super 5k terá edição noturna no mês de maio

Super 5k e Duathlon do Vale acontecem no DCTA, dia 20 de maio, em São José dos Campos (SP); Primeira edição noturna pós pandemia

E a HL Eventos esportivos traz novidades para os atletas de São José dos Campos. No sábado, 20 de maio, o DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) receberá a primeira corrida noturna realizada pós pandemia na cidade, a 1ª edição da Super 5k e do Duathlon do Vale 2023. As inscrições do primeiro lote estão abertas no link https://hleventos.com/. As provas serão realizadas em comemoração ao Dia da Aviação de Patrulha comemorada no dia 22 de maio.

Integrante do Circuito Joseense de Corrida de Rua, a Super 5k será disputada nas distâncias de 5k|10k| 15k, com premiações do 1º ao 5º colocado na classificação GERAL em cada distância e do 1º ao 3º na classificação por categorias, com largada marcada para às 18h.

Já o Duathlon do Vale será disputado nas categorias Sprint (5k + 20k + 2,5k) e Standard (10k + 40k + 5k) individual ou revezamento (dupla), com premiações do 1º ao 5º na classificação GERAL em cada distância e do 1º ao 3º na classificação por Categorias de idade (individual) e revezamentos (geral).

Para Luiz Lobo o retorno da prova noturna e a disputa do Duatlhon no CTA é um pedido de vários atletas e será motivo de comemoração. “A última prova noturna foi em 2021 onde ainda estávamos em alerta com a pandemia. Tivemos que seguir diversos protocolos e não conseguimos confraternizar. Este ano será motivo de comemoração para muitos”, comentou o organizador.

Corrida Super 5k e Duathlon do Vale 2023

Duathlon do Vale



https://hleventos.com/evento/duathlon-do-vale-2023/64

Data: 20 de maio (sábado) a partir das 15h

Local: DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial)

Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 – (Acesso: Rod. dos Tamoios)

https://earth.app.goo.gl/vbt4JQ

Cidade: São José dos Campos/SP





Corrida SUPER 5k (edição NOTURNA)

https://hleventos.com/evento/super-5k-2023/65

Data: 20 de maio (sábado) a partir das 18h

Local: DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial)

Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 – (Acesso: Rod. dos Tamoios)

https://earth.app.goo.gl/vbt4JQ

Cidade: São José dos Campos/SP

Apoio: Sabin Medicina Diagnóstica | Decathlon |DCTA | ADCCTA | Supera Comunicação| De Marchi | Fotop | Abraceo | Prefeitura Municipal de SJC

Organização e realização: HL Eventos Esportivos