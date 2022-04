Saiba as últimas novidades do Brasileirão 2022

O campeonato brasileiro desse ano teve início no domingo dia 9 de abril e desde então foi dada a largada das 38 rodadas que estão por vir. A final está prevista para acontecer dia 13 de novembro, e o motivo de força maior, é a copa do mundo do Qatar que estreia dia 21 de novembro e termina 18 de dezembro.

O atual campeão brasileiro, Atlético-MG teve sua estreia contra o internacional pela primeira rodada do brasileirão, por ser um jogo entre dois grandes clubes e do atual campeão, foi um jogo muito aguardado. O alvo negro mineiro correspondeu às expectativas geradas e venceu os gaúchos por 2 a 0. A revanche já tem data marcada, e acontece dia 31 de julho. Veja abaixo os resultados dos jogos da primeira rodada:

Os jogos da primeira rodada:

Atlético-GO 1 x 1 Flamengo Atlético-MG 0 x 2 Internacional Fluminense 0 x 0 Santos Botafogo 1 x 3 Corinthians Avaí 1 x 0 América-MG São Paulo 4 x 0 Athletico Palmeiras 2 x 3 Ceará Juventude 2 x 2 Bragantino Fortaleza 0 x 1 Cuiabá Coritiba 3 x 0 Goiás

A segunda rodada também foi recheada de gols e confrontos importantes, o Santos venceu e iniciou sua subida de degraus ao topo da tabela, Palmeiras, que havia sofrido uma derrota, dessa vez empatou e marcou seu primeiro ponto na tabela, o Atlético Mineiro seguiu vencendo e mantendo o alto rendimento, o Inter marcou seus primeiros 3 pontos após vencer o fortaleza.

O bragantino e o América mineiro foram os responsáveis pelas goleadas da rodada. O América marcou 4 vezes em cima do juventude que marcou um e finalizou a partida com um a menos, e o Bragantino goleou o Atlético-GO por 4 a 0 no estádio Nabizão.

Veja abaixo as tabelas da segunda e terceira rodadas do brasileiro 2022

2ª rodada (16/4, 17/4 ou 18/4)

América-MG 4 x 1 Juventude

Flamengo 3 x 1 São Paulo

Red Bull Bragantino 4 x 0 Atlético-GO

Corinthians 3 x 0 Avaí

Santos 2 x 1 Coritiba

Internacional 2 x 1 Fortaleza

Ceará 1 x 3 Botafogo

Goiás 1 x 1 Palmeiras

Cuiabá 0 x 1 Fluminense

Athletico 0 x 1 Atlético-MG

3ª rodada (23/4, 24/4 ou 25/4)

Atlético-MG 2 x 2 Coritiba

Fluminense 0 x 1 Internacional

Red Bull Bragantino 1 x 1 São Paulo

Palmeiras 3 x 0 Corinthians

Santos 3 x 0 América-MG

Juventude 0 x 1 Cuiabá

Fortaleza x Ceará

Atlético-GO 1 x 1 Botafogo

Avaí 1 x 1 Goiás

Athletico-PR 1 x 0 Flamengo

O brasileirão está a todo vapor e segue com o Santos assumindo a ponta, porém, tudo pode acontecer e outros clubes ainda ocuparão essa posição de destaque. Não deixe de acompanhar essa jornada até o final e viva fortes emoções.

