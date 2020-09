96ª Corrida Internacional de São Silvestre é transferida para 2021

Principal corrida de rua da América Latina, a Corrida Internacional de São Silvestre, terá nova data. Visando maior segurança dos inscritos, colaboradores, fornecedores e público em geral, o Comitê Organizador decidiu pela transferência para 11 de julho de 2021. Com isso, no ano que vem serão realizadas duas edições da Corrida de São Silvestre, uma no meio do ano e outra no tradicional dia 31 de dezembro.

A Comissão Organizadora teve entendimentos com a Secretaria Municipal da Casa Civil. A decisão pela transferência leva em consideração a instabilidade do cenário atual, onde os decretos de quarentena estão sendo postergados, não havendo ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de dezembro.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site GazetaEsportiva.com, com transmissão da TV Gazeta.

A Prova tem o apoio especial da Prefeitura da Cidade de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. A organização técnica é da Yescom, com supervisão técnica da FPA, CBAt, World Athletics (IAAF) e AIMS.