99 promove debate sobre cidades em Summit de Mobilidade Urbana

A 99, em parceria com O Estado de S. Paulo, promove a terceira edição do Summit de Mobilidade Urbana na próxima quarta-feira, 12. Pela primeira vez o evento acontece de forma 100% digital e gratuita, totalmente reformulado e adaptado à nova realidade provocada pela pandemia da covid-19.

Com o tema “Inovar para incluir: Novos caminhos para que as cidades sejam mais diversas e democráticas”, o evento é voltado para todos os interessados em mobilidade urbana, diversidade e inclusão e vai discutir como a mobilidade pode melhorar os espaços, aproximar as pessoas e tornar as cidades mais eficientes, acessíveis e democráticas.

Jean Liu, presidente da Didi Chuxing

A edição deste ano contará com a apresentação de cases, painéis e debates sobre o tema ao longo de todo o dia. A programação começa às 9h30, com abertura do CEO da 99, Mi Yang, e palestra de Jean Liu, presidente da Didi Chuxing, maior empresa de mobilidade urbana do mundo e dona da 99. Jean abordará o tema “Reconectando as cidades após a covid-19”, trazendo a experiência da empresa durante e após a pandemia na China e nos seus países de atuação, além dos desafios enfrentados pelo transporte durante o período e de soluções como a diversificação das opções de deslocamento mais seguras e acessíveis e o enfrentamento às desigualdades sócio-espaciais.

Outro destaque do Summit é a presença do ativista norte-americano Ken Kruckemeyer. Arquiteto, Ken é o fundador da LivableStreets Alliance, movimento sediado em Boston que defende a conexão das pessoas aos lugares em que vivem, trabalham e se divertem, com ruas seguras e espaços públicos vibrantes. Sua palestra debaterá “Estratégias para as Cidades”.

O evento ainda contará com a participação da Diretora de Comunicação da 99, Pâmela Vaiano, no painel “Enfrentar as desigualdades sócio-espaciais”, autoridades públicas, como os prefeitos de Recife, Porto Alegre e Boa Vista, Geraldo Júlio, Nelson Marchezan Júnior e Teresa Surita, respectivamente, a Secretária de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Elisabete França; executivos de empresas como Waze Carpool (Douglas Tokuno), Hyundai Technology (Aleksandro Montanha) e Mapfre (Fátima Lima); o pesquisador do CEPESP/FGV, Ciro Biderman; e representantes da sociedade civil, como a diretora de programas do Instituto Igarapé, Melissa Risso, e o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé.

99

“A 99 sempre colaborou com estudos e debates junto ao poder público e academia para apoiar a construção de cidades mais inclusivas e democráticas. Este compromisso se tornou ainda mais relevante no cenário pós-pandemia. A necessidade da reconexão das pessoas com as cidades de forma segura e acessível passa por termos um ecossistema de transporte diversificado, com modos ativos, coletivos, públicos e privados coexistindo. Devemos fomentar uma mobilidade que combata os abismos socioeconômicos. O Summit é mais um espaço para trazermos luz à esta discussão”, afirma Pâmela Vaiano, Diretora de Comunicação da 99.

Summit de Mobilidade Urbana 2020

As inscrições para participar do Summit de Mobilidade Urbana 2020 podem ser feitas até 11 de agosto pelo site do evento ou diretamente neste link .

Programação

Todas as palestras do Summit de Mobilidade Urbana 2020 serão transmitidas ao vivo no dia 12 de agosto, a partir das 9h30. Confira abaixo e aqui a programação:

9h30

Case: Reconectando nossas cidades após a covid-19

Como a DiDi está atuando no enfrentamento ao coronavírus e apoiando os países durante e pós-pandemia do ponto de vista da mobilidade urbana

Jean Liu – CEO Didi Chuxing

9h50

Painel: Diversificar opções de deslocamento

Como utilizar a infraestrutura instalada para melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir de deslocamentos mais flexíveis e sustentáveis

Elisabete França – Secretária de Mobilidade e Transportes de São Paulo

Fernanda Caraballo – Diretora de Desenvolvimento e Negócios da Mastercard

Luis Valença – Diretor da CCR Mobilidade

Police Neto – Vereador de São Paulo

10h35

Case: Enfrentar desigualdades sócio-espaciais

Thuanne Fonseca Teixeira – cicloativista e coordenadora da Ameciclo, de Recife

10h50

Painel: Enfrentar desigualdades sócio-espaciais

De que maneira as cidades podem reduzir distâncias e ampliar o acesso a oportunidades de emprego, estudo e moradia

Pâmela Vaiano – Diretora de Comunicação da 99

Cid Torquato – Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Guilherme Braga de Oliveira Alves – pesquisador da Casa Fluminense e coautor do Mapa da Desigualdade 2020

Vitor Del Rey – presidente do GUETTO: Gestão Urbana de Empreendedorismo, Trabalho e Tecnologia Organizada

11h35

Debate: Garantir a Segurança de Todos

Quais são os perfis mais vulneráveis no uso do transporte e na mobilidade ativa e como democratizar o acesso sem distinções de gênero ou por desabilidades

Bianca Bianchi Alves – Secretária de Mobilidade e Transportes

Bruno Mahfuz – Sócio-fundador do Guia de Rodas

Fátima Lima – Diretora de Sustentabilidade e da Fundación Mapfre no Brasil

Melissa Risso – Diretora de Programas do Instituto Igarapé

14h

Keynote Speaker

Kenneth E. Kruckemeyer

Estratégias para as Cidades

14h40

Entrevista com Teresa Surita (MDB) – Prefeita de Boa Vista (RR)

14h55

Case: Reduzir os Congestionamentos

O aumento recente da frota de carros particulares causa prejuízos a cidades de médio e de grande porte e leva pesquisadores e prefeituras a buscarem alternativas para garantir o fluxo de pessoas e mercadorias

Aleksandro Montanha – IOT Country Manager Hyundai Technology

15h40

Painel: Reduzir os Congestionamentos

O aumento recente da frota de carros particulares causa prejuízos a cidades de médio e de grande porte e leva pesquisadores e prefeituras a buscarem alternativas para garantir o fluxo de pessoas e mercadorias

Douglas Tokuno – Head do Waze Carpool para América Latina

Silvani Pereira – Diretor-Presidente do Metrô de São Paulo

16h

Case: Equacionar Preço e Acesso

Débora Canongia – Sócia-Fundadora da On.I-Bus e Mestre em Transportes

16h15

Painel: Equacionar Preço e Acesso

Qual o equilíbrio ideal entre tarifas e demanda para um sistema financeiramente saudável e eficiente? Redução de custos e maximização do transporte público

Ciro Biderman – Pesquisador do CEPESP/FGV

Marcos de Souza – Editor do Mobilize Brasil

Nelson Marchezan Júnior (PSDB) – Prefeito de Porto Alegre

Preto Zezé – Presidente da Cufa