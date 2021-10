COOP adere ao movimento Unidos Pela Comida

No Brasil, segundo o WFP (Programa Mundial de Alimentos), cerca de 30% dos alimentos produzidos no país são desperdiçados. Isso corresponde a 41 mil toneladas de comida jogadas fora por dia enquanto uma em cada nove pessoas passa fome.

Diante de tanto desperdício e como forma de amenizar esse grave problema social, a Coop participa de vários programas por intermédio de sua plataforma de sustentabilidade, Coop Faz Bem. Um deles é o movimento Unidos Pela Comida, um projeto criado pela Hellmann’s, marca da multinacional Unilever, que transforma o desperdício de alimentos em pratos de comida para quem mais precisa.

Até o fim de julho, o projeto já tinha garantido nada menos que 59 mil refeições, e a participação da Coop ocorre pelo fornecimento de produtos de hortifrúti (frutas, legumes e verduras) que, embora próprios para o consumo, estão fora do padrão de apresentação para comercialização nas lojas.

Unidos Pela Comida

Além da Coop, outros nove parceiros alimentam a causa com doações. Os produtos são retirados pela equipe do Infineat, projeto responsável pela logística, que busca onde sobra para entregar onde falta. E quem recebe, no caso da ação Unidos pela Comida, é o Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), organização humanitária que luta diariamente pelo combate à fome, contra violações de direitos e pela inserção econômica e social de populações extremamente vulneráveis (idosos sozinhos, imigrantes e refugiados, crianças pobres, população de rua e pessoas com hanseníase), preparando alimentos e distribuindo-os a essas pessoas no centro da cidade de São Paulo.

Mais programas e menos fome

A Coop também participa de vários outros programas que visam diminuir o problema da fome. Entre eles está a parceria com os Bancos de Alimentos nas cidades onde atua (ABC e Interior de São Paulo) e com o Infineat. Entre janeiro e julho deste ano, a Coop doou 302.843 kg de alimentos; desde 2001, quando iniciou a parceria com os Bancos de Alimentos, foram doados 3,2 milhões de kg.

Outra parceria ativa da Coop é com o Programa Mesa Brasil, do Sesc, iniciada em 2011 e que até agora já proporcionou a doação de 2,1 milhões de kg de alimentos.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br