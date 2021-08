Otávio Rodacoswiski é o novo Diretor Geral da fábrica do BMW Group em Araquari (SC)

Em substituição a Mathias Hofmann, que se aposenta após quase 30 anos de empresa, Otávio Rodacoswiski assume função a partir de 1º de setembro.

O BMW Group do Brasil anuncia Otávio Rodacoswiski como Diretor Geral da fábrica do BMW Group em Araquari (SC), em substituição a Mathias Hofmann, que se aposenta após quase 30 anos de empresa. Otávio Rodacoswiski assume a função a partir de 1º de setembro e, em suas funções no Brasil, irá se reportar diretamente para o círculo de produção da BMW, na Alemanha.

“Liderar a fábrica do BMW Group em Araquari é uma honra e vamos seguir focados em alavancar as vendas de nossos produtos com qualidade, tecnologia, sustentabilidade, diversidade e com todo o diferencial humano do nosso time”, afirma Otávio. “Novos projetos estão por serem implementados e vamos seguir movimentando a vida com paixão”, reforça o executivo.

Com mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva e experiência na produção de motores, motocicletas e automóveis, o brasileiro Otávio, de 48 anos, é Técnico em Mecânica pelo Cefet-PR, formado em engenharia mecânica pelo Centro Universitário Positivo e fala três idiomas: inglês, alemão e português. Otávio volta à fábrica de Araquari após dois anos, quando atuava como Diretor da Montagem e deixou o Brasil para assumir outras funções no BMW Group. Nesse período, atuou no setor de Production System Strategy, em Munique. Otávio teve seu primeiro contato com a BMW em 1999, quando trabalhou na Tritec Motors em Campo Largo, uma joint venture da BMW que fabricou motores para a planta da Mini em Oxford. Em 2007 ingressou no BMW Group como Lean Manufacturing Specialist, na fábrica de motores de Steyr, Áustria. Retornou ao Brasil em 2009, assumindo a função de Gerente Sênior de Produção na fábrica de motocicletas de Manaus (AM) e posteriormente como Gerente Sênior de Pós-Vendas BMW-Motorrad em São Paulo. Em 2013, chegou à fábrica de Araquari, onde atuou primeiro como Gerente Sênior de Montagem e, a partir de 2016, assumiu a posição de Diretor.

Mathias assumiu a liderança da fábrica do BMW Group em Araquari em janeiro de 2018, quando substituiu Carsten Stoecker. Antes, já havia desempenhado funções-chave de gestão em diferentes áreas de produção, como Diretor da Fábrica de Motores em Hams Hall (Inglaterra), Diretor da Fábrica em Tiexi, Shenyang, na China, e Vice-Presidente de Compras de Equipamentos de Produção e Construção, em Munique, na Alemanha.

A fábrica do BMW Group em Araquari

Atualmente, quatro modelos da marca são produzidos no município catarinense para o mercado nacional: BMW X1, BMW X3, BMW X4 e o BMW Série 3, modelo que conta com 66% de market share no seu segmento e está presente na lista dos 50 modelos mais vendidos do país no mês de maio (46ª posição) e no acumulado de 2021 (47ª posição), segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). A fábrica de Araquari é responsável por cerca de 80% do total de veículos vendidos pelo BMW Group atualmente no mercado brasileiro.

Com uma área total de 1,5 milhão de metros quadrados, dos quais 500 mil metros quadrados são de área pavimentada, a fábrica do BMW Group no Brasil é uma das mais modernas do BMW Group. Desde sua inauguração, mais de 70 mil veículos já foram produzidos nesta unidade para os mercados do Brasil e de exportação aos países do NAFTA.

A infraestrutura local contempla atividades de montagem, carroceria e soldagem, sistemas de pintura e logística, além de prédios administrativos e auxiliares. A fábrica do BMW Group em Araquari é integrante do sistema mundial de produção do BMW Group, com 31 unidades em 15 países.

