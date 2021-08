Bradesco, Itaú Unibanco e Santander debatem potencial da Bioeconomia

Em evento virtual no dia 03/09, às vésperas do Dia da Amazônia, CEOs dos bancos e especialistas irão elencar oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região

No próximo dia 3 de setembro, Octavio de Lazari Júnior, Milton Maluhy Filho e Sérgio Rial, CEOs dos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil, se reunirão virtualmente no evento Bioeconomia em Foco, onde negócios e sustentabilidade se encontram. Além de apresentar os principais resultados do primeiro ano de atividade do Plano Amazônia, iniciativa conjunta lançada em julho de 2020, os executivos receberão especialistas para debater as oportunidades de negócios existentes na região e que podem ser desenvolvidas com a floresta em pé, contemplando os interesses das comunidades locais.

Fruto da parceria entre os três bancos, o Plano reafirma a importância da contribuição do setor financeiro para a Amazônia, que tem o seu dia celebrado em 5 de setembro. A iniciativa estabelece o compromisso das instituições com dez medidas concretas para a conservação ambiental, o desenvolvimento da economia e o investimento em infraestrutura sustentável, além da contribuição para a garantia dos direitos básicos da população.

A Amazônia Legal é um privilégio para o Brasil e o mundo. Com 5 milhões de quilômetros quadrados, a área representa 59% do território nacional e 67% das florestas tropicais do planeta, acolhe um terço das árvores mundiais, além de 20% das águas doces. De acordo com o último censo demográfico do IBGE, realizado em 2020, a região tem 28,1 milhões de moradores, o que representa 13% da população brasileira.

Data: 3 de setembro, das 14h30 às 18h

Evento virtual e gratuito: www.planoamazonia.com.br

14h30 – Abertura do evento e balanço do primeiro ano Plano Amazônica, com Octavio de Lazari Júnior, CEO do Bradesco; Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco; e Sérgio Rial, CEO do Santander

Moderação: André Guimarães, diretor do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

15h20 – Bioeconomia: Um setor relevante para o PIB do Brasil

Francisco Gaetani, Instituto Arapyaú

Ricardo Abramovay, pesquisador e professor da USP

Denise Hills, diretora de Sustentabilidade da Natura

Moderação: Marcelo Pasquini, head de sustentabilidade corporativa do Bradesco

16h20 – Conservação: Negócios que têm na floresta seus principais ativos

Ulisses Sabará, CEO do Grupo Beraca

Salo Coslovsky, professor associado NYU

Ana Paula Nascimento, representante da COEX Carajas

Moderação: Carolina Learth, head de Sustentabilidade do Santander Brasil

17h20 – Pessoas: Educação, formação, empreendedorismo e cultura a serviço da bioeconomia

Marcia Kambeba, geógrafa e Doutorando na UFPA

Macaulay Abreu, CEO da Onisafra

Denis Minev, CEO da Bemol

Moderação: Luciana Nicola, superintendente de sustentabilidade do Itaú Unibanco

18h20 – Sessão de encerramento