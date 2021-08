Turismo na Bahia: contagem regressiva para a retomada dos negócios

Expectativa da Secretaria de Turismo do Estado é aumentar o número de turistas no verão de 2022

Não restam dúvidas de que o turismo foi um dos setores mais afetados da economia brasileira devido à pandemia da Covid-19. Responsável por empregar cerca de três milhões de brasileiros, o segmento apresentou um faturamento de quase R$ 240 bilhões em 2019, o que é 8,1% do PIB do país, segundo dados do Ministério do Turismo. Na Bahia, o turismo representa 20% da mão de obra formal e movimenta 52 segmentos da economia. Na capital, o número de pessoas empregadas na área supera os 25%.

Todos esses números indicam o impacto sofrido pelo estado frente à crise sanitária que o país enfrenta, principalmente com a indefinição do Reveillón. E apesar do início da vacinação, o setor ainda teme que os prejuízos sejam ainda maiores, visto que contavam com 2020 para se redimir do período de seis anos em que esteve em crise.

Cabe ressaltar que ao contrário de outras atividades econômicas que sofreram com a redução de vendas e da produção, as atividades no turismo foram paralisadas, já que as pessoas passaram a temer a exposição ao novo Coronavírus.

Quanto às políticas públicas para a retenção de empregos, houveram iniciativas como o apoio a empresas e trabalhadores autônomos por meio da criação de linhas de crédito. As iniciativas, contudo, não atingiram todas as empresas do setor, sendo a maioria delas formada por pequenos e médios empresários.

Retomada das atividades turísticas começou no final de julho

Contando com o avanço do calendário de vacinação no estado, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) deu início no dia 30 de julho a um grupo de trabalho para discutir propostas e elaborar o cronograma de retomada do turismo. A expectativa é de que na primeira quinzena de agosto as medidas já possam ser implementadas para incentivar a ida de visitantes ao famoso destino turístico.

A contagem regressiva se concentra, principalmente, no próximo verão, quando é esperado pelo Conselho Baiano de Turismo (CBTur) um crescimento de pelo menos 10% na taxa de ocupação hoteleira, em comparação a 2021.

A Bahia no mapa do turismo nacional

A recuperação do tráfego aéreo, reduzido com a pandemia, ganhou impulso novamente entre os meses de junho e julho, atendendo às demandas de turistas nos meses de férias.

Em relação ao turismo rodoviário, a rodoviária de Salvador teve um total de 72.340 desembarques em junho deste ano, segundo dados da Setur. Em 2020, as operações da rodoviária foram completamente suspensas devido à pandemia. Já em 2019, neste mesmo mês, 297.030 pessoas desembarcaram na capital.

Foto: Divulgação