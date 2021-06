FORMULA 1 GP DE SÃO PAULO: VENDA DE INGRESSOS COMEÇA NESTA SEXTA

A organização do Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021 abre nesta sexta-feira, 18 de junho, às19h, a pré-venda do primeiro lote de ingressos para a corrida, que será disputada nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no autódromo de Interlagos. Nesta primeira etapa, os clientes cadastrados e que já estiveram no GP nos últimos anos terão prioridade, seguidos pelos clientes novos que se cadastrarem para adquirir ingressos para este ano. Como a cota é pequena, a previsão é que os ingressos se esgotem rapidamente.

A venda para o público em geral começará imediatamente após o término do período de pré-venda. O site para a compra e cadastro é www.f1saopaulo.com.br e a comercialização ficará por conta da Eventim (www.eventim.com.br), a tiqueteira oficial da corrida. Os setores de arquibancadas são os mesmos dos anos anteriores; na área VIP, contamos com o lançamento da área Grand Prix Club.

Os clientes de anos anteriores receberão no e-mail de seu cadastro um código único e exclusivo que dará acesso à pré-venda. O limite, por cliente, é de cinco ingressos. O pagamento poderá ser feito em até seis vezes através dos cartões VISA, MasterCard, American Express, ELO, Diners e por PayPal. O número de parcelas cairá ao longo dos meses. A capacidade do autódromo será reduzida neste primeiro momento, visando a realização de um evento seguro para todos, mas poderá aumentar se a situação da pandemia no estado permitir. Todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias na ocasião do evento serão cumpridos rigorosamente.

Caso a prova não possa ser realizada por motivo de força maior o ingresso será válido para a corrida de 2022.

20ª etapa do Mundial 2021 da F1

O F1 Heineken GP de São Paulo será a 20ª etapa do Mundial 2021 da F1. Como ainda haverá mais três corridas após a etapa de Interlagos, o campeonato deverá chegar aberto ao Brasil, com chances de decisão dos títulos de pilotos e construtores.

Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021

Data: 5, 6 e 7 de novembro – Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo

Autódromo de Interlagos

Ingressos: www.f1saopaulo.com.br; www.eventim.com.br

Cronograma de vendas:

18/06, a partir das 19h – Clientes do GP de anos anteriores

22/06 – Clientes inscritos para a lista de espera no site www.f1saopaulo.com.br

25/06 – Abertura de venda público em geral