Qual é o papel dos NFTs?

Talvez você já tenha ouvido falar sobre os Tokens Não Fungíveis (NFTs) antes e esteja se deparando com o termo pela primeira vez. Mas não importa o caso, os NFTs avançaram para se tornarem um dos mais ideais e populares ativos de investimento digital. Os Tokens Não Fungíveis não são o mesmo que criptomoedas. No entanto, ambos funcionam em redes baseadas em blockchain. A blockchain Ethereum é a que pode atualmente hospedar os NFTs.

Mas o domínio de Ethereum nos NFTs pode não durar para sempre. A comunidade Bitcoin global tem melhorado incessantemente a plataforma para acomodar ativos digitais adicionais como os Tokens Não Fungíveis. E isto fará com que a capitalização de mercado da Bitcoin aumente ainda mais. Talvez a Taproot enfrente este desafio ou estabeleça uma estrutura melhor para resolvê-lo. Portanto, apesar do valor de mercado total relativamente menor do Ethereum, a plataforma oferece aos investidores qualificados excelentes opções de investimento e diversidade.

O que os NFTs incluem

Os tokens não-fungíveis são ativos digitais sem valor monetário direto. Em vez disso, eles representam alguns ativos físicos armazenados com segurança em outro lugar. Além disso, os NFTs possuem características digitais únicas. E isto significa que um NFT é totalmente diferente de outro. A incrível singularidade permite que os Tokens Não Fungíveis representem ativos físicos específicos.

Os NFTs compreendem uma variedade de obras de arte cuidadosamente projetadas e armazenadas em formato digital. Alguns dos ativos existentes que os NFTs representam são propriedades imobiliárias, troféus e pinturas, entre outros. E isto mostra a diferença marcante entre os Tokens Não Fungíveis e criptos como o Ethereum e a Bitcoin. Por exemplo, ao contrário dos NFTs, as moedas de uma dada criptomoeda são as mesmas em todos os aspectos. Os NFTs são essenciais nos ecossistemas comerciais modernos das seguintes maneiras:

Eles expandem mercados

A inacessibilidade do mercado é um dos principais desafios enfrentados pelas organizações empresariais, e os ativos digitais não são uma exceção. Se um determinado mercado é difícil de acessar, compradores e investidores tendem a ignorá-lo. Mas os NFTs estão redefinindo tudo, tornando os ativos físicos acessíveis online a todos os compradores dispostos a isso.

Tokens não-fungíveis. Desde seu início, os NFTs aumentaram significativamente a cobertura do mercado, causando assim um crescimento gigante dos negócios.

Os NFTs garantem transações eficientes

A elevada eficiência é algo insubstituível na gestão empresarial. Ela minimiza os custos, aumenta a produtividade e garante operações sem estresse. É aí que os NFTs entram em ação. Os Tokens não fungíveis podem permitir que uma pessoa transfere a propriedade online de uma pessoa para outra, mesmo que as partes envolvidas estejam a vários quilômetros de distância. Isso porque os NFTs são apenas uma representação, não os ativos físicos reais vendidos ou comprados. Assim, um investidor economizaria mais tempo e outros recursos se utilizasse os NFTs em vez dos ativos existentes.

Oferecem uma segurança patrimonial inigualável

As pessoas desenvolvem e implantam NFTs na blockchain Ethereum. E isto implica que todas as transações de NFTs vão para registros permanentes da blockchain, assim como outras criptomoedas. Como resultado, lidar com tokens não-fungíveis garante alta integridade e reduz as atividades fraudulentas. Além disso, a blockchain é fortemente criptografada para impedir o acesso ilegal. Portanto, os NFTs são ideais para a transferência segura de propriedade de ativos.

Eles promovem a inovação

Vale a pena preservar a tecnologia por trás das criptomoedas e dos tokens não-fungíveis. Além disso, é vital melhorá-la para melhores aplicações futuras. Os Tokens Não-Fungíveis necessitam melhorar outras redes de blockchain para acomodar mais ativos e funcionalidades. Por exemplo, o Taproot Upgrade aumenta a capacidade da rede Bitcoin de hospedar mais funcionalidades e ativos.

Conclusão

Os Tokens Não Fungíveis (NFTs) são ativos digitais que não possuem valor monetário, mas representam alguns ativos físicos localizados em outros lugares. Cada token tem características digitais únicas, ao contrário das criptomoedas, que são sempre as mesmas para uma determinada moeda digital. Além disso, os NFTs existem como peças de arte armazenadas em formato digital. Eles podem representar propriedades imobiliárias, troféus, ou pinturas raras. Eles são essenciais porque expandem a cobertura do mercado, promovem a inovação, garantem a segurança durante as transações e oferecem elevada eficiência operacional.

Imagem de MichaelWuensch por Pixabay