Crise financeira: como a economia doméstica pode ajudar a contornar

Algumas atitudes simples podem diminuir os gastos familiares

O início do ano não é fácil para ninguém. Os boletos chegam em um ritmo galopante e as dívidas ganham proporções estratosféricas. IPTU, IPVA, material escolar, matrícula das crianças… Os boletos chegam tão rápido que parece que saíram de dentro da garrafa de champanhe, aberta na virada do ano novo. Não adianta entrar em desespero, o jeito é recalcular a rota, apertar daqui e dali, e começar a economia nas pequenas atitudes do dia a dia.

Nos últimos anos, o que vimos foi a crise pública de saúde virar uma crise econômica sem precedentes no Brasil. O ano de 2022 já nasceu com a inflação nas alturas, em companhia do desemprego e do preço da gasolina. O que tem caído cada vez mais é o poder aquisitivo da população, que já não sabe mais como enxugar os gastos para a conta fechar.

Endividamento

Mesmo que pareça difícil, sempre é possível enxugar os gastos no orçamento familiar, inclusive esse é um aprendizado que é possível levar para a vida. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 76,3% das famílias brasileiras fecharam o ano de 2021 endividadas. Especialistas apontam que a falta de controle financeiro é a fonte principal de dívidas e inadimplência, mas que algumas mudanças simples no estilo de vida podem fazer o dinheiro render bem mais na sua mão.

Planejamento

Algumas pessoas têm até medo de colocar na ponta do lápis o quanto ganham e o quanto gastam, mas esta precisa ser a primeira atitude para quem deseja equilibrar as finanças. Só assim vai ser possível saber onde o dinheiro está sendo empregado. Faça uma planilha e deixe tudo registrado lá, até o dinheiro do pão.

Prioridade

Depois de inserir todos os dados em uma planilha, organize por prioridade. Coloque em cima tudo o que não poderá cortar ou diminuir e na sequência tudo que poderá ser cortado. Se o plano da internet puder ser diminuído, por exemplo, sinalize na tabela que aquele valor precisa ser revisto. Faça uma tabela muito explicada, para que você consiga enxergar tudo com facilidade.

Organize as dívidas

Se você tem dívidas, precisa incluir nas prioridades da tabela o quitamento delas. Todo dinheiro economizado deve ser revertido para o pagamento do que está pendente. Na lista de prioridades, dê atenção aos pagamentos que têm um juros maior.

Reserva financeira

Algumas famílias estão em situações críticas de dívidas e não conseguem economizar nada. Neste caso, todo dinheiro é revertido para pagar dívidas. Mas, se algum dinheiro sobrar, guarde para uma necessidade. É melhor sempre pagar alguma emergência à vista do que comprometer o cartão de crédito mais uma vez.

Compras por impulso

Quando for fazer mercado, faça uma lista, para evitar compras por impulso. Pesquise preços e faça substituições mais em conta, sempre que possível. Não vá com fome ao mercado, e chegue com o foco de comprar só o necessário, evitando distrações. Uma dica importante é comprar frutas da época, que normalmente têm preços mais acessíveis.

Trabalho em equipe

A tarefa de fazer uma economia doméstica é de responsabilidade de todos em casa. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil mostra que apenas 28% dos brasileiros são consumidores conscientes. O que quer dizer que o desperdício é uma situação que acontece dentro da maioria das casas, pois falta muita noção de sustentabilidade e economia nos lares brasileiros. Então, monte sua equipe de fiscais: nada de banhos demorados, televisão ligada para ninguém assistir ou luzes acesas sem necessidade.

Dá para economizar no GLP também com atitudes bem simples. O que é GLP? A sigla significa gás liquefeito de petróleo, nosso conhecido gás de cozinha. Verifique se há algum vazamento de gás na sua casa, por menor que seja, pois pode fazer muita diferença no fim do mês. Outra dica é manter as bocas do fogão sempre limpas; quando estão sujas, o aparelho consome mais gás para manter a performance. Tampe as panelas e corte os alimentos em pedaços menores, para otimizar o consumo de gás também.