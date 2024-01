COOP Supermercado tem novo diretor comercial

Desde o início do último mês de dezembro, Marcel de Pierre Teotônio Amati é o novo diretor comercial do Negócio Supermercado Coop.

Graduado em Marketing de Varejo e com MBA em Gestão de Pessoas, Marcel iniciou na Coop como estagiário de gerenciamento de categorias, em julho de 2002. Em fevereiro do ano seguinte passou a atuar como comprador, transitando por diversas seções, até 2015. “Ter uma visão mais generalista como comprador somou pontos na minha trajetória”, destaca Marcel, que, em 2016, assumia a posição de coordenador de compras. Cargo que ocupou por pouco tempo, pois foi promovido dois anos depois a gerente de desenvolvimento e inteligência comercial, onde ficou por cinco anos.

“Foi a fase que mais agregou conhecimento à minha bagagem”, garante o diretor, explicando que as movimentações da área lhe abriram muitas portas por conta de as estratégias exigirem a integração de todos os departamentos da empresa, como Operações, Controladoria, Marketing e Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, por exemplo. Em agosto de 2023 foi convidado a ser gerente comercial de mercearia e, meses depois, escolhido para ser o novo diretor comercial.

“Ao escolhermos um ocupante para uma cadeira de diretoria, nada melhor do que poder contar com alguém que conheça muito bem o Nosso Jeito de Ser e de Fazer e o setor que irá liderar. Por isso, tenho certeza de que o Marcel continuará atuando como protagonista, contribuindo muito com sua bagagem sobre a Coop e fará uma excelente gestão de todo o time comercial supermercado”, enfatiza o diretor-geral, Pedro Mattos.

