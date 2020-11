Oi invade a Black Friday dos grandes marketplaces com campanha de Oi Fibra

Games, aparelhos para a casa conectada, notebooks e TV inteligentes prometem ser a grande tendência para a Black Friday desse ano. Atenta a esse movimento de busca por produtos que são potencializados pela conexão à internet, contexto que ganhou ainda mais força com a pandemia, a Oi preparou uma ação especial para a Black Friday. Em uma parceria inédita com Americanas, Submarino e Amazon, a companhia traz uma campanha mostrando que alguns produtos “merecem a Oi Fibra” para ampliar as escolhas dos consumidores. A “invasão” das ofertas desses parceiros acontece de forma divertida, usando os atores Rafael Portugal e a Julia Rabello, em diferentes formatos de mídia e conteúdo e em ações customizadas para diferentes canais.

Lívia Marquez, diretora de Comunicação e Mídia da Oi

“Resolvemos somar esforços com os grandes varejistas, que nessa época do ano lançam campanhas massivas para atrair a atenção dos consumidores. Como eles precisam de uma boa internet para jogar ou assistir streaming de vídeos, resolvemos fazer uma campanha em que Rafa Portugal e Júlia Rabello invadem a festa da Black Friday para ampliar a experiência de venda de alguns produtos. Assim, a Oi Fibra invade a Black Friday através de dois penetras bons de bico”, brinca Lívia Marquez, diretora de Comunicação e Mídia da Oi.

Oi Fibra

A campanha traz filmes para a TV e web, revivendo a parceria de sucesso entre a atriz Júlia Rabello e o ator Rafael Portugal, personagem principal do filme para TV, onde o humorista aparece de forma descontraída apresentando a oferta de 200 Mega da Oi Fibra por R$ 99,90. Em uma das peças, Rafael invade a casa de um casal que comprou uma smarTV na Black Friday para mostrar que o equipamento merece Oi Fibra e como a experiência deles será ainda melhor.

Nas peças exclusivas para o meio digital, a campanha conta com a participação do surfista Gabriel Medina contracenando com Rafa Portugal. Em um stories, o surfista está em casa e mostra para seus seguidores um laptop que acabou de comprar quando Rafael surpreende o atleta anunciando a oferta de 200 MEGA de velocidade e a estabilidade de Oi Fibra por 99,90, repetindo a mensagem central da campanha: “Esse aí merece oi Fibra”.

Oi na Black Friday

A invasão da Oi na Black Friday também será destaque na campanha da oferta exclusiva de 500 Mega + HBO por 6 meses por R$ 149,90 nas mídias online, sempre reforçando os atributos da Oi Fibra. A campanha digital conta ainda com vídeos que trazem a skatista Letícia Bufoni e a youtuber FunBabe, que também têm seus stories “invadidos” por Rafa Portugal.

Agência Artplan

Além dos formatos diferenciados nas redes sociais da Oi, a campanha também estará presente em portais na internet e mídia outdoor. Já no Twitter, a campanha terá a ativação Real Time React em um projeto desenvolvido em conjunto com a plataforma Now, criada pela agência Artplan para acompanhar conteúdo em tempo real. A intenção é entrar nas conversas dos usuários que estão planejando suas compras de Black Friday e mostrar como a Oi Fibra pode deixar as compras ainda melhores.